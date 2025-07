Silvia Kutika: “Ya tengo ganas de ver la reacción de la gente”

Silvia Kutika llegó al escenario del Teatro Metropolitan con Al fin y al cabo, es mi vida, una obra que ha conmovido al mundo entero y que estuvo nominada a cinco Premios Tony y galardonada con el prestigioso Premio Laurence Olivier a la Mejor Obra. Al fin y al cabo, es mi vida propone una profunda reflexión sobre uno de los dilemas médicos, éticos y humanos más complejos de nuestro tiempo: el derecho a decidir sobre la propia vida. Para saber más detalles del espectáculo hablamos con Kutika.

—¿Cómo estás viviendo la previa al estreno en esta obra que te va a tener casi paralizada en el escenario?

—No, casi no te digo. Bueno, sí, porque sólo muevo la cabeza, es verdad. Y con mucha, mucha ansiedad. Estamos con ensayos así de muchas horas todos estos días, pero esto con ansiedad, con muchas ganas. Ya tengo ganas de ver la reacción de la gente. Me intriga mucho qué es lo que le va a pasar a la gente con esta obra. Y estamos puliéndola, terminando los últimos detalles, así que con muchas expectativas. Venimos trabajando ya con el grupo, es el mismo grupo del cuarto de Verónica. Se sumaron algunos actores, básicamente es como el mismo grupo, el mismo equipo. Así que ya nos tenemos mucho, ya sabemos qué es lo que va, qué es lo que no. Con las miradas ya sabemos que esto para adelante, esto no, esto hay que corregir. Y te da también una tranquilidad que estás rodeado de familia, de algo que te está conteniendo, que no es poco en estos momentos.

—Y se siguen eligiendo, porque podría terminar en El cuarto de Verónica y decir bueno, listo, hasta acá llegamos de esta manera, pero encontraron una manera de seguir trabajando juntos, de seguir encontrando proyectos.

—Es verdad, sí, porque después de El cuarto de Verónica nosotros hicimos Te espero en la oscuridad, que también fue una obra que estuvo casi dos años. Y bueno, y ahora vamos con la tercera obra, y sí, nos seguimos eligiendo, nos gusta nuestra forma de trabajar, el compromiso. Yo siempre digo que los chicos son mucho más jóvenes que yo y admiro esas ganas, ese ímpetu. Uno de ellos, Adrián Lázare, se la pasa leyendo obras de teatro, le gusta mucho, es muy inquieto, entonces va descubriendo por ahí perlitas y después nos contagia de todo ese entusiasmo a los otros locos que lo vamos siguiendo y decimos sí, va por acá, esto es. Así que sí, somos una familia con todo, lo de la familia, las discusiones, los amores, todo. Pero la contención, eso es muy importante.