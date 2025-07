Pierre Louis y Álvaro Guerrero estrenan 90 Minutos

Ya puede verse en Universal+, 90 Minutos, una imperdible nueva serie de diez episodios creada por Joe Rendón y Julio Berthely, que despertará pasiones por su dosis justa de humor, drama y mensajes inspiradores con el mundo fútbol, sus luchas y glorias, como epicentro indiscutido. En ella Pierre Louis y Álvaro Guerrero tienen roles claves y hablamos para saber más de la propuesta.

—¿Qué significa para ustedes participar de un proyecto como 90 minutos que se va a ver en todo el mundo, que también lleva la cultura latina y mexicana a todo el mundo?

—Pierre Louis: Pues la verdad es que de entrada es un gran privilegio y es un honor para mí poder compartir escena y compartir el set con maestros como Álvaro, con gente que yo he admirado bastante en mi carrera y comenzando. Y la verdad es que también pudiendo estar rodeado de amigos, como el caso de Joe Rendon, que es nuestro director, pues creo que de entrada tenemos un guión excelente, tenemos una serie que está escrita increíblemente. Entonces, pues de eso de entrada ya es muy motivador, ¿no? Seguido porque obviamente la producción también fue y la forma de hacer la serie. La verdad es que ya que lo ves plasmado en pantalla, pues es algo que me enorgullece muchísimo, que claro que quiero que todo el mundo pueda acercarse y ver esta serie porque para mí me resultó como una carta de amor a México. El fútbol es nuestro deporte emblemático como mexicanos y creo que eso se ve y se porta muy bien en la estética de la serie, en la forma en la que contamos la historia. Y que creo que para la gente que está fuera del país, ya sean mexicanos, los mexicanos se puedan sentir identificados, ¿no? Y que sientan un pedacito de hogar. Y la gente que no es mexicana y que no es del país, pues, que pueda entender un poco de cómo es nuestra cultura a través del fútbol, ¿no? Y de la historia que cuenta 90 minutos.

—Perdonen que siga con México y con qué se cuenta, ¿no? De México, de Latinoamérica. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que tienen que ver a las narcoseries, narconovelas, que son solo una parte de lo que se puede llegar a contar. Digo, ¿fue clave para ustedes esto de que se contara una historia desde otro lugar para decir, bueno, quiero estar presente?

—PL: Pues, la verdad, sí. O sea, digo, creo que sin glorificar este tipo de historias, ¿no? Que obviamente sabemos que hay muchos temas recurrentes en la ficción de nuestro país. Pero, sí, definitivamente creo que cada vez más, hablando por mí, me gusta contar historias con las que estoy, pues, de acuerdo contar, ¿no? Probablemente a lo mejor muy en los inicios un poco aceptan los proyectos que llegan a tu puerta, ¿no? Como para también generar y crear tu nombre y demás. Entonces, creo que el hecho de poder ahora tener la oportunidad de contar una historia en la cual me siento identificado, me conmueve, también me divierte, me reta, me hace hacer personajes que no he hecho. Creo que todo eso lo tomo en consideración al elegir un personaje. Y sobre todo, un punto para mí importantísimo es, pues, obviamente estar rodeado de gente que ama hacer esto, ¿no? Que está en este medio por las circunstancias correctas o por lo menos por las cuales yo también estoy. Entonces, pues, estar rodeado de amigos filmando, obviamente, este, claro que enriquece muchísimo mi proceso creativo y artístico. Y es un honor. Y realmente no se siente como trabajo. Se siente que, pues, vas ahí a estar con los compañeros y que todo el mundo en comunión va a crear esta serie, ¿no?

—Álvaro Guerrero: Yo nada más quisiera decirte, que de mi parte sí hay una cuestión sumamente afectiva al tratar esta, al hacer esta serie. Porque en toda mi carrera muy pocas veces había tenido oportunidad de mostrar mis orígenes personales. Yo vengo de un barrio así, sí, muy similar al de Catepec. Y hay cosas que se muestran muy importantes, como es la solidaridad y el cariño, enorme cariño que se tiene en el barrio. A partir de lo que es el fútbol y como cosas simbólicas, como una cancha de fútbol, pueden aglutinar y pueden echar a andar la solidaridad de una comunidad. Es muy afectiva la serie, muy emocional. Como somos aquí en México, creo que es lo rescatable de la serie, ¿no? Y sobre todo, por lo que estoy viendo, creo que refleja mucho el ambiente del desmadre del fútbol, ¿no? Que parece ser que no solo es exclusivo de México, sino en toda Latinoamérica, en donde todos los jóvenes quieren ser futbolistas, ¿no? Y eso refleja muy bien. Y para mí fue un placer trabajar con todas estas personas, mucho desorden.

—PL: Yo los extraño. Fue un absoluto gozo haber estado, pues, más que trabajar, un desmadre, ¿no? Estábamos ahí todos siempre en el desmadre. No nos tocó hacer un trabajo, hacer muchas escenas. Fue un placer haber trabajado con ellos.