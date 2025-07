Victor Garber: “Quise ser actor desde muy pequeño”

El 6 de agosto llega en exclusiva para Latinoamérica a través de Universal+, la esperada cuarta temporada de Family Law, el drama canadiense creado por la showrunner Susin Nielsen (Robson Arms, Arctic Air) con 10 nuevos episodios enfocados en la familia Svensson, cuyos integrantes ejercen la abogacía en medio de resentimientos, discrepancias y secretos ocultos. Harry Svensson es encarnado por Victor Garber y hablamos con él para saber más detalles de su trabajo.

—¿Recordás el momento exacto en que quisiste ser actor?

—Quise ser actor desde muy pequeño. No se me daban bien los deportes. Me convertí en diabético de tipo 1 cuando tenía 12 años. Así que siempre tenía que estar pendiente de si comía a las horas adecuadas, si me ponía insulina y todo eso. Eso llevó mi vida en una dirección diferente, creo. Pero el teatro siempre estuvo ahí para mí en el lugar donde crecí. Y ahí es donde sentí por primera vez que era yo mismo. Recuerdo que cuando me levantaba y hacía cosas para la gente y ellos respondían, me daba cuenta de que eso era lo que estaba destinado a hacer. Y lo supe desde una edad muy temprana. Estoy muy agradecido de haber podido dedicarme a ello como lo hice. Tuve suerte de tener un hermoso teatro cerca de mi casa. Y ahí es donde empezó todo.

—Trabajaste en muchas películas clásicas, como Titanic. Y tengo que preguntarte, ¿sabías cuando dijiste que sí a ese proyecto que estabas haciendo un futuro clásico? Y también una pregunta divertida, ¿crees que Jack habría encajado en la tabla con Rose?

—Acabo de ver una entrevista con Kate Winslet y ella estaba diciendo, ¿qué pasa con eso de la balsa? Y yo dije, y ella dijo, oh, ¿debemos? ¿Debemos? Es tan vieja esa historia. Y ¿a quién le importa? Sabes, esa fue la historia. Eso fue lo que pasó. Ese era el argumento. No, nunca sabes cuando haces algo que va a ser en lo que se convirtió Titanic. Y, de hecho, había una broma que íbamos a ser el próximo Waterworld, que fue un enorme fracaso. O no fue muy bien. Titanic fue una película muy difícil de hacer. Fueron horas interminables y trabajando muchas noches. No tenía mucho que hacer. Así que creo que nunca me he sentado más que yo, ya sabes, es como, no soy bueno en sólo sentarse, esperar. Jugaba al Scrabble con todos mis compañeros. El elenco, todo el mundo era maravilloso. Quiero decir, Leo y Kate eran un sueño. Y Francis y Kathy Bates. Quiero decir, todo el mundo estaba allí para hacer el trabajo. Así que, sí, fue difícil. Y James Cameron, para mí, fue un gran director. Es un gran director, obviamente. Pero me encantó trabajar con él. Porque era muy específico. Y sabía exactamente lo que quería. Y fue capaz de articular de una manera que me permitió simplemente ser, fue honesto para mí. Yo no lo estaba imitando. Pero él era realmente un buen director. Y no he tenido la oportunidad de trabajar con él de nuevo. Pero estoy agradecido de haberlo hecho.