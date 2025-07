El Purre: “Tengo ganas de hacer un proyecto de texto”

José Giménez Zapiola, conocido popularmente como El Purre, acaba de terminar una participación en la miniserie Yiya, producción de KZO y Flow, que se verá a fin de año, presentarse en Lo Normal, los sábados en El Método Kairos (CABA); obra de Malena Ratner, y se prepara para este jueves tocar en The Roxy (CABA) y presentar sus canciones. Hablamos con él en el set de la serie protagonizada por Julieta Zylberberg para conocer detalles de su presente.

—Yiya, ¿qué sabías vos, más allá de lo que figuraba en el guión?

—Poco, justo hace, no sé, creo que en septiembre del año pasado salió de La Cruda una entrevista de Migue Granados con el hijo y el día que salió la vi, curiosamente. La vi casi en vivo, a las 6 de la tarde y sabía un poco eso, pero no sabía mucho. Tampoco me había interesado tanto el tema, después de que vi La Cruda como que empecé a investigar. Esa noche ya leí con mi suegro, estábamos de viaje, y cuando me enteré del título me encantó, y para mí siempre, bueno vengo del proyecto de hacer Cromañón, y entonces hacer cosas inspiradas en hechos reales, para mí tiene una cuota de entusiasmo más, una cuota de entusiasmo extra. Y me acuerdo que la propuesta llegó y me encantó.

—¿Qué rol tenés específicamente?

—Hago de un amante de ella. Como que represento a la mayoría de sus amantes, ella decía que tuvo más de 250. Y yo creo que eso es un poco también lo interesante para mí de la serie, que es, bueno, te vamos a mostrar lo que creemos de cómo lo hacían, porque no se sabe tampoco tanto. Son como datos y está condenada por tres homicidios a cadena perpetua, pero se dice que mató a más gente, pero que no se pudo comprobar. Entonces entras como en un híbrido de un hecho histórico verídico, pero con sus lagunas. Entonces sí, bueno, hay una cuota de Mariano Hueter, de los autores, de terminar de contar el cuento.

—Volver a filmar. Venís de teatro exigente, Mamma Mía! ¿Cómo es un poco volver al set y volver a la rutina con algo completamente distinto?

—Claro, lo otro era de noche y ahora es de día temprano. Me gusta mucho filmar. Es cansador, el año pasado filmé poco. Entonces estaba con mucha sed de set. Cromañón fue a finales de 2022. Fueron dos años antes de que se estrenara, en el medio hice Nene Revancha, la peli que estamos ahí tratando de venderla para algún lado. Y después ahora filmamos una serie, Noa, con Noa y Agus Bernasconi. Entonces a mí se me juntó eso con esto. Así que fueron estos tres meses de mucho, mucho laburo. Yo casi corté Mamma Mía. Me fui una semana de vacaciones porque empezaba a filmar.

—¿Y teatro? ¿Extrañás el teatro? ¿Tenés ganas de volver con algún proyecto?

—Iba a estar en la revista del Cervantes. Y me tuve que bajar por estos proyectos. Porque no me daban los horarios para ensayar. Extraño el teatro, pero tengo ganas primero de hacer un proyecto de texto, ni siquiera quiero mezclar los dos mundos. Mi música por un lado, y después hay un proyecto, hay un unipersonal muy interesante, un desafío muy grande, para el año que viene, con Gonza De María.