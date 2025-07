Marcela Kloosterboer: “Volver al teatro siempre es lindo”

Un Viaje en el Tiempo llegó al Teatro Broadway comandada una vez más por Pedro Alfonso y suma a su elenco a la querida actriz Marcela Kloosterboer, una de las favoritas del público familiar argentino, que ocupará el lugar de Paula Chaves. Hablamos con Kloosterboer en exclusiva.

—¿Cómo estás viviendo sumarte a esta obra, a este equipo que ya conoces a gran parte?

—Sí, ya conozco a gran parte del equipo, a Noe Marzol, a Seba Almada y a Vivi Sacconne. No los conocía, nunca había trabajado con ellos, con Pachu Peña y con Pedro, sí. Con mucha felicidad, me divierte mucho hacer esta comedia, ya trabajé con ellos y ya tengo comprobado que está bueno, que a la gente le gusta, que yo la paso muy bien, es una comedia para toda la familia, lo cual también me gusta.

—¿Eso sumó a la hora de decir, bueno, vamos?

—Sí, y también es trabajar con amigos y yo ya había visto la obra en Córdoba y me encantó. Me encanta, la verdad que la obra está buenísima y también el personaje, así que por todos lados me cerró.

—Va a estar Marcela grande y después Marcela joven, ¿y eso también te gusta?

—Claro, eso también actoralmente es un desafío, no tuvimos tantos ensayos todos juntos, yo más que nada ensayé con Pedro, así que sí, es un desafío la construcción del personaje, de lo que va a ser como de vieja, cuando ya le pasó toda su vida, y después de joven y en los años 80, así que está bueno.

—¿Hablaste con Paula, le pediste algún consejo, algo o no?

—Sí, hablé mucho con Paula, me ayudó también a ensayar cuando nos juntamos en su casa con Pedro. Hoy me anotó por WhatsApp algo de los cambios de ropa, de en este momento te tenés que apurar y acordate de agarrar tal cosa.

—No suelta, no suelta, ayuda pero no suelta.

—Es generosa, muy generosa Paula, y me alienta todo el tiempo, y la vas a romper negra, y me ayuda porque también los cambios de ropa son rápidos y todo, así que nada, la voy a extrañar de compañera, porque la otra vez lo hice con ella y estuvo bueno, y bueno, y ahora no va a estar.

—¿La familia acompaña? Justo es vacaciones de invierno, que por ahí es el momento en el cual están todos juntos.

—Sí, mucho me acompañan, mis hijos ya la vieron, los dos la obra, Otto la vio en Córdoba y Juana la vio acá en Buenos Aires, le encanta, de hecho Juana mi hija me ayuda a pasar la letra, a la noche mientras yo estoy lavando los platos ella me pasa la letra.

—Así que puede hacer el torazo, ella también si hay que hacer reemplazos ya está preparada.

—Así que sí, siempre me apoyan, y bueno, obviamente para mí es lo más importante, contar con ellos, y poder adaptar mi ritmo familiar al trabajo también.