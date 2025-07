Gabriel Nesci: “Uno hace las películas para que se encuentren con el público”

Mensaje en una botella, de Gabriel Nesci, protagonizada por Luisana Lopilato y Benjamín Vicuña, que pasó por los cines recientemente, ya puede verse en Prime Video. Para conocer detalles de la película y el origen hablamos con él.

—¿Cómo estás recibiendo el feedback de la gente? Mensaje en una botella tuvo muy buenas y ahora que está en la plataforma de Prime se está viendo mucho más

—La verdad yo todos los días estoy sorprendiéndome, porque el feedback es maravilloso, realmente creo que no me había pasado recibir tantos mensajes de gente que ve la película y que siente movilizada, o que pasa un buen rato, o que le reMite a ciertas cuestiones familiares, es como decís, hay que asumir que el paradigma ha cambiado y que, bueno, hoy el cine pasa más por la plataforma que por la pantalla, lo digo con tristeza y con cierta aceptación también, porque mi romance con el cine visto en una sala es muy fuerte y viene de hace mucho, entonces aceptar este cambio es fuerte, pero evidentemente sí, cuando la peli apareció en la plataforma, ahí fue donde la gente empezó a verla, eso es lo que pasó.

—Mensaje en una botella, hablé con Luisana, se la ve en otro registro, creando un personaje muy interesante, y me decía que cuando la rodó, tenía muchas dudas porque no sabía bien para dónde iba ¿fue difícil conseguir que te acompañen, de que el proyecto finalmente se concrete siendo un proyecto tan ambicioso en un punto para el cine argentino?

—Sí, la verdad que es un proyecto que estuvo muchos años, el guión me llevó muchos años de escritura, pero también estuve mucho tiempo tratando de que se llevara a cabo, el desarrollo largo y sí, hay un elemento de cruza de géneros que tiene la película, que bueno, si bien es una comedia, también tiene elementos de ciencia ficción y eso la convierte detrás de su cortada de película comercial, es una película que yo creo que es muy arriesgada, porque cuando uno empieza a jugar con la cruza de géneros, se empieza a complicar la apuesta, hay muchas más chances de que todo salga mal, entonces creo que fue una apuesta ambiciosa también, y también una apuesta de parte de los productores que confiaron, me dieron total libertad creativa. No fue fácil convencer al mundo de que la película tenía que existir. Con respecto a Luisana, lo que me decías, a ver, yo sabía que ella era una actriz con un potencial muy grande en la comedia, porque todos la habíamos visto en diferentes comedias, también la habíamos visto en películas en otro tono, en películas policiales, y yo sabía que el tono que pedía esta película requería un poco de ese timming que ella tiene para la comedia y a la vez un poco de la sensibilidad que ella también mostró en otros trabajos, entonces yo estaba convencido de que ella era la persona perfecta para interpretarlo. Yo la verdad que estoy feliz con el trabajo de Luisana y de todo el elenco, me parece que han hecho un trabajo maravilloso.