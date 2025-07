Dani “La Chepi”: “Aprendí en los castings que hay que ir con bajas expectativas, como una cita, para que el golpe sea menos fuerte”

El Novio de Mamá, con José María Listorti, tiene a Dani “La Chepi” en un rol clave en la película argentina para estas vacaciones de invierno. Hablamos con ella para saber más del proyecto.

—Vengo con una crítica, porque en ésta película estás muy seria, ¿no?

—¿Yo? Claro.

—Por el rol que te toca, que es como poner los límites.

—Y soy como la persona que me tocó, a Lucía le toca como bajar el descontrol, ella va diciendo, bueno, voy por este sueño y se va descontrolando todo. Siempre viste que en un grupo tiene que haber alguien que diga, chicos, se están pasando. Y bueno, esto, pero para mí fue un desafío eso.

—Claro. Porque estás muy contenida...

—No, ¿sabes que no? Yo pensé eso, las primeras escenas, y además dije, pero lo tenía adentro, la de sacar, viste, el latiguillo de humor y demás. Y es humor, o sea, sigue siendo humor. Y cuando vi la peli dije, ok, ahí está. Ah, ahora entiendo lo que me dice el director, es una cara, es una situación. O sea, acá el descontrolado Josema, igual que Jorgelina Aruzzi, que es mi jefa, igual que el Pela. Imagínate si éramos tres descontrolados. O sea, acá es la historia de una mamá que tiene que cumplir con algo y que hay tantos sacados, o sea, todos muy, tantos muy locos. Y ella es la que está desesperada por ser buena madre.

—El cine argentino pocas veces ha reflejado lo que es ser mujer, siendo madre, y tratando de cumplir sueños, ¿no? Porque ella tiene un trabajo que es horrible ahora, pero ella tenía sueños que postergó también por la familia.

—Como toda madre. Como muchas, o como la gran mayoría, en mi caso también, por eso cuando leí el libro dije, ok, bueno, vamos a por esto. Dije, ¿cómo llevo esto a la comedia? Bueno, de eso se encargaron, Nico Silbert y Lalo Marks, que son lo más y era, pero yo, y acá, y puedo, y si vos lo ves, no sé, hay una escena donde Josema entra para llevarse a mis hijos por primera vez a una excursión, mientras yo daba esta prueba, con Jorgelina Aruzzi, y ya que la madre vea a un señor, como llega, el luquete, de este ridículo, ¿qué va a pasar? Ya a mí me da gracia él y me da gracia esta madre, que dice, ¿en qué me metí? O sea, es comedia. Es comedia sin ser la chistosa, entre comillas, pero me gustó mucho, y mis seguidores tienen todo para verme de otro lugar, pero está bueno porque tiene eso, tiene que Lucía, es la que pone paños fríos todo el tiempo, es una madre. Es la madre cuando se descontrola la casa, que el perro se está comiendo la pantufla, y el nene, y la ropa, y el otro, y la reunión de mamis, y el chat, y esto, tienes que estar ocupada de absolutamente todo, y encima tenés una pareja, entre comillas, en este caso, que no ayuda.

—Y que además, digo, también hablando un poco del rol de la mujer, que se quedó en el paradigma anterior, desde los regalos que le compra a estos niños, a todo lo demás también.

—Sí, es un tipo que hace mucho tiempo que no tiene una relación, ella tampoco, hace mucho tiempo, o sea, es muy difícil, más con niños, un adolescente ya de 15, y otro entrando en la pre-adolescencia, con una vida bastante difícil y demás, que en este caso era Lucía viuda, pero en mi caso personal, yo no soy viuda, pero también, viste, entra una persona a casa, y a ver, y ahí está el timming del otro, que encima él no es padre, entonces no sabe cómo hacer, y es tan bueno que exagera, entonces es una lucha de Lucía de ver, para, te amo, pero vamos despacio, y él el vamos despacio, claramente no lo entiende.