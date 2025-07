Hernán Guerschuny: “Tenía la motivación de hacer algo distinto”

El miércoles llega a Multiteatro (CABA) Coherencia, la adaptación teatral de la película homónima estrenada en 2013, realizada por Gonzalo Heredia y dirigida por Hernan Guerschuny y de la que participan Mey Scapola, Vanesa González, Guillermo Pfening, Nicolás Pauls, y Laura Cymer. Para saber más de la puesta, hablamos con Guerschuny, quien debuta en la dirección teatral.

—Primera vez en el teatro. ¿Cómo surge esto y por qué?

—Todavía me lo estoy preguntando. Mirá, estaba absolutamente concentrado en otra cosa. Estoy desarrollando contenidos para series, para películas. Estoy estrenando una película ahora en septiembre y me llamaron los productores para contarme de un proyecto muy particular que tenían para llevar a teatro la adaptación de una película, como ya sabemos, una película americana independiente, de la cual yo no tenía idea, la verdad que no la había visto, pero que ellos sospechaban que por el perfil de la película le venía bien una mirada más cinematográfica. En su momento estaba Rafa Ferro en el proyecto, después Rafa tuvo que ir para otros destinos, le salió otro proyecto, y bueno, estuvimos un tiempo tratando de armar el elenco que finalmente tenemos, y muy concentrado en tratar de entender cómo llevar esto al teatro, porque no sé si viste la película, pero es muy desafiante, muy desafiante.

—Por eso digo, muy desafiante, y ¿por qué?

—Primero el desafío era lindo, a mí, como espectador de teatro que soy, y que voy bastante al teatro, tengo una relación muy conflictiva con el teatro, cada vez que voy a ver una obra, todo el tiempo estoy pensando, ¿y yo qué haría acá? ¿Cómo es? Claramente son lenguajes diferentes, en la experiencia ya ahora de estar ensayando ya hace casi tres meses.

—Y además la cartelera también ofrece algo como muy homogéneo, no hay algo que salga, debe ser difícil decir, ¿cómo haría esto? Como para hacer otra cosa también.

—Eso tenía un doble costado, por un lado el desafío de hacer algo distinto, y la motivación de hacer algo distinto, y por otro lado, cuando vos corres un poco el metro y salís un poco de la zona más reconocida para el espectador, también hay más miedos, viste, en todos, en todas las partes, en los actores, en los productores, ¿qué estaremos haciendo? ¿Será expulsivo esto o estará buenísimo? Y yo creo que realmente estamos proponiendo algo en cuanto a puesta, en cuanto a tono, en cuanto a género. No existe en general en el teatro, o son comedias o son dramas, la calle Corrientes básicamente son obras de living y comedia, y esto es género. Entonces, el género en teatro es muy complejo porque en cine tenemos un montón de recursos, como vos sabés, para la manera en que acercás la cámara, cómo jugás con el fuera de campo, cómo entra la música, el primer plano, digamos, el montaje para el género es todo, y acá es todo lo que no contás. Entonces, había mucho trabajo de cómo poder tener una experiencia que te pueda meter en un género, con un guión muy complejo además, para que el espectador no se sienta expulsado. Y yo creo que tenemos una obra que está buenísima. Está buenísima visualmente, actoralmente, y es muy entretenida.

—Esto que vos decís, el sillón, el living, va a estar, ya vimos Perfectos Desconocidos y demás, pero acá va a ir por otro lado completamente diferente. Eso está bueno como anzuelo.

—Exacto. Ese es un poco el mensaje que vas a ver, extraño. Es como ocurre en las verdaderas pesadillas. La pesadilla es un mundo reconocible que se va extrañando, no es algo totalmente desconocido. Raro ya desde el principio. Entonces, jugamos ese juego de extrañarse, y es interesante la obra hasta la trama que se va extrañando, pero en el día existencial es que se hacen los personajes, y ellos vienen por uno mismo. Entonces, me parece que en esta obra las tres cosas existen.

—Están todos y multiplicados. No vamos a revelar mucho. Contame con los actores, ¿habías trabajado con algunos?

—¿Sabés que no?

O sea, ¿debut total?

—Debut total, porque de hecho me convocó Rafa, que sí había trabajado con él, por eso me convocó, al final Rafa no está, y sí conocía del elenco a Mey , a Nico, de cruzarme, pero nunca había trabajado con ellos. Y está buenísimo, ya después de haber hecho tantas películas, trabajar con actores nuevos, conocer actores nuevos me parece bueno, porque cada uno viene con su bagaje, con su experiencia.