Santiago Korovsky: “No estoy acostumbrado a que la gente opine de mi vida privada”

División Palermo regresa este jueves con más acción, humor y nuevos personajes. La segunda y última temporada de la serie de comedia hecha en Argentina creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, secundado por Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky, promete y mucho. Hablamos con Korovsky para saber más.

—¿Cómo fue preparar esta segunda temporada? La primera se lanzó y fue un suceso a los pocos segundos, y ahora hay mucha expectativa. ¿Se trabajó con más presión para esta segunda temporada?

—Se trabajó con una presión distinta, porque en la primera temporada teníamos la presión de estar haciendo algo nuevo y que no sabíamos cómo iba a salir, si se iba a ofender la gente, cómo lo iba a tomar, era un salto muy grande de las cosas que, o por lo menos para mí, del tamaño de cosas que venía haciendo, a actuar, dirigir y escribir una serie para Netflix de esta magnitud. Entonces era un montón de presión. Casi que colapsé. Y en esta casi colapsé por otras razones. Si bien pude tener más momentos de disfrute que en la primera, en relación a haber tenido esa primera experiencia tan abrumadora, ahora estaba un poquito más advertido, al menos, sí que había una presión de que, bueno, tiene que estar a la altura y todas esas sensaciones que uno tiene, que generan bastante ansiedad.

—¿Sos muy exigente vos con tu laburo?

—Soy muy exigente, sí, con mi laburo y con todo. Soy muy exigente conmigo, supongo que también con los demás, porque soy muy obsesivo y, bueno, le doy muchas vueltas a las cosas y trato de que si pienso algo, antes de descartarlo, lo quiero ver y recién ahí puedo soltar una idea que tengo. Entonces en este caso lo que hicimos fue primero dedicarnos a ampliar nuestros conocimientos, nuestra base, y desde Nuevas Minorías, nos juntamos con asesores, nos juntamos con los actores de la primera temporada a conocer de su vida, de su historia, de sus problemáticas, nos juntamos con gente que pasó por los servicios de inteligencia, hasta chicos pertenecientes a la comunidad coreana, hasta fundaciones que trabajan con chicos con síndrome de Down, yo me junté con chicos con parálisis que después termina actuando en la serie, con parálisis cerebral, con chicas sordas que nos asesoraban, autistas, psicólogos que trabajaban con autistas, entonces primero fue como engrosar un poco toda la base que teníamos para después ver con qué nos quedamos y qué camino tomar, y ahí fue que me estresé.

—Hablando de la presión, ¿cómo viviste también la exposición tuya? En un momento se llegó a hablar de tu mochila. No importa, ¿no? Pero digo, una mochila. ¿Cuál es el tema? ¿eso también fue para vos como un impacto?

—Sí. No estoy acostumbrado a que mi intimidad por ahí, la gente opine o hable tanto de mi vida privada. Pero bueno, como a veces le pregunto a Celeste (Cid, su compañera) cómo hacer en esos casos, o cómo se la toma ella, porque ella trabaja desde los 12 años, desde chiquita y desde Chiquititas. Y lidia con ese mundo, entonces bueno, por suerte ahí tengo a quien consultarle. Pero bueno, obviamente que es nuevo, que a mí me genera incomodidad, y que tratamos de mantener dentro de lo que se puede cierta intimidad. Y aprovecho para hacerle publicidad a su libro, Intimidad, que es muy lindo.