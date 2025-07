Pedro Alfonso: “Siempre es lindo estar en Calle Corrientes”

En el Teatro Broadway (CABA) ya puede verse Un viaje en el tiempo con Pedro Alfonso en una historia de amor, humor y nostalgia que regresa a la década del 80 con viajes en el tiempo, divertidos personajes que sorprenderán, música y un super elenco del que destacan Viviana Saccone, Sebastian Almada, Noelia Marzol y Pachu Peña, y la incorporación de Marcela Kloosterboer. Para saber más del reestreno hablamos con Alfonso.

—¿Cómo te sentís con volver al Teatro Broadway y esta puesta que es muy divertida para toda la familia?

—Bueno, eso para toda la familia, se viene en vacaciones en invierno, es una comedia ya probadísima porque estuvimos toda la temporada en Carlos Paz, antes en el otro teatro y ahora volver a este teatro que estuvimos hace dos años, ahora con Marcela, también que ya es parte del equipo, así que bueno, muy contentos, siempre es lindo estar en Calle Corrientes, siempre es un honor, y más con esta comedia, así que estamos muy ansiosos y contentos.

—¿Cómo fue para vos volver a los 80? ¿Qué recuerdo tenías, más allá de todo lo que vemos que está en la obra, pero qué recuerdos tiene para vos los años 80?

—Bueno, yo era chico, tenía en el 86 la edad que tiene mi hijo Balta ahora, que es mi idea, que en algún momento suceda esto, que entre a escena porque él quiere actuar, así que hay algo pensado, él está esperando ahí para que entre mi yo de ese año, y bueno, era chico, pero me acuerdo, tengo todo, mucho de tele, todos los que veo cuando me meto a investigar en esos años en el 86, y publicidades y todo, y hasta me llama la atención, de este año, que viejo era todo, ¿no? pero mucho jingle, algunos que usamos cuando hacemos el zapping en la tele y todo, como que me quedaba, no sé si estaba la tele prendida en casa o qué, pero como que lo tengo vivido, y bueno, eso, mucho color, música, bueno, algunos, después también, yo en lo personal he visto muchas novelas o notas o cosas, que no había mucha diferencia en el habla, más allá de algo puntual, de algo más de jerga.

—Que usan algunas cosas...

—Sí, obvio que usamos, pero no hay mucha diferencia, a veces hasta las películas y todo, y a priori yo me imaginaba, bueno, vamos a usar un dialecto diferente, que sé yo, y después no pasa nada, o hay un montón de palabras que usamos ahora que no las usaban antes, obviamente, pero bueno, mi personaje en sí es alguien que viaja y que llega en el 86 y se sorprende con un montón de cosas, pero sí, con todo lo que tiene que ver con los productos, las canciones, los personajes que nombramos, las novelas de ese momento, se escucha la reacción de la gente como él, ¿te acordás? De hecho, mi personaje, todo el tiempo está diciendo, ¿te acordás? Haciéndome cómplice del público también, así que bueno, está muy bueno.

—Si vos tuvieras la oportunidad de viajar al pasado, ¿los 80 sería una época que viajarías o te gustaría ir a alguna época que no viviste, por ejemplo, vos?

—Buena pregunta. No, por ahí, bueno, los 90 lo disfruté mucho, que era ya más entrando a la adolescencia y todo. A mí me llama mucho, me gusta ver muchas fotos o videos de otras épocas, sobre todo de mi barrio en los 30, por ahí, como estaba, lo poco que estaba construido, los edificios históricos y todo. Y eso sí, siempre es como, no sé, ir a 1920 y caminar por Mármol, Adrogué y toda esa zona me fascina. Solo para caminar, ¿no? Para ver cómo estaba todo, mi casa y todo. Pero sí, a mí me gusta, sigo con muchas páginas así de historia y de Buenos Aires en el tiempo y todas esas cosas, así que es algo que me gusta.

—Y en el 86 irías a ver el Mundial.

—Y sí, yo me acuerdo la explosión del grito, no estaba, no recuerdo sentarme a ver la tele y ser consciente de lo que pasaba, pero me acuerdo en este partido que lo pasamos con Inglaterra, me acuerdo que estábamos en un departamento y sentía que se movía, yo estaba en el piso y sentía que era un terremoto. Se movía todo. No sabía bien qué estaba pasando, gritando gol, todo, y sentía que se movía el edificio, ese es el recuerdo que tengo. Después ya en el 90 ahí me vi todos los partidos, pero en el 86 sí recuerdo eso.

—¿Ya estamos pensando espectáculo veraniego?

—Sí, siempre.

—¿Hay viaje en el tiempo?

—Bueno, puede ser, es una opción, sí, sí, es una opción que tenemos ahí de, bueno, esta comedia está funcionando muy bien, entonces nos da pena alargarla, pero también está la posibilidad de, bueno, de otro viaje por otro año. Sí, sí, obviamente es una gran posibilidad, pero después la verdad es que estamos muy metidos en este reestreno y bueno, ahora terminaremos de decidir en estos días.