César “Banana” Pueyrredón: “La obra es una comedia divina, les va a encantar”

Después de más de una década de éxito arrollador en España, el fenómeno teatral La Llamada desembarca sobre la Avenida Corrientes y se suma como una de las propuestas más innovadoras de la cartelera porteña. Con funciones todos los martes a las 20.00 horas en el Teatro Astros, el elenco está encabezado por figuras que atraviesan generaciones y estilos: Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Leticia Siciliani y Mariano Saborido. A ellos se suma una participación que promete dar que hablar: el debut teatral de César “Banana” Pueyrredón en el rol de Dios, un giro tan sorprendente como entrañable. Con él hablamos en exclusiva.

—¿Cómo fue esto de aceptar y subirte al escenario con la obra?

—Lo conozco a Pablo Del Campo hace un tiempo, a mí me gustan mucho los musicales, voy mucho a ver, cuando voy a New York a visitar a mi hijo que vive allá, también veo musicales, vamos con mi hija, somos dos fanáticos y nos hicimos amigos de Pablo que ya hicieron Querido Evan y Casi Normales. Entonces siempre me decía, había ido a ver shows míos también, me dijo tengo una propuesta para hacerte, eso fue el año pasado y yo no le di mucha bola. Este año me llamó y me dijo mira, tenemos esto y queremos, pero yo no puedo actuar, yo no soy actor, no puedo ni bailar, no tenés que ni bailar ni actuar, tenés que decir solamente un pequeño párrafo, pero todo lo demás es cantar y necesitamos una voz como la tuya, de carácter, que cante en inglés y que sea un tipo adulto grande, porque tiene que ser el contraste con los otros personajes que son todos jóvenes. Así que me mandó la película, me mandó el guión y me encantó, la verdad que me encantó y además lo que también me gusta es que va los martes, porque yo no podía trabajar los fines de semana, porque tengo muchos shows festivales, además estoy debiendo La Plata, estamos y seguimos buscando una fecha para ir un viernes, un sábado con nuestros productores, o sea que yo no quería perder todos los shows que ya tengo comprometidos. Entonces me dijo, sí, también pensamos en eso, por eso está muy fuerte la temporada teatral en Buenos Aires, hay de todo y la sala es divina y los actores y bueno, las chicas son divinas y Mariano es un animal, y las chicas, Juli Castro, Flor Jazmín Peña y Leticia Siciliani, son divinas actuando, cantando y bailando excelentes, excelentes.

—¿Cómo fue conectarse justamente con esta nueva generación de actores?

—Fue divino, esta pregunta me la hicieron algunos colegas tuyos, como diciendo, cómo es el encuentro de esos dos universos, y yo le digo, salió todo perfecto, hasta ahora está todo bien y además es como que nos retroalimentamos unos a otros, porque yo tengo la experiencia de cantar y de cómo poner la voz y ellos, la verdad que el director, Juan, en los primeros ensayos me daba tres o cuatro cosas básicas de cómo moverme, de algunos gestos y cada una era una clase de teatro para mí. Es sensacional, no fue para nada una colisión de universos, sino al revés, fue una realimentación de los dos universos, lo que aportan las chicas con su juventud, con todo su streaming y seguidores que tienen miles, millones de seguidores que tienen atrás, así que para la obra es buenísima, la obra es una comedia divina, les va a encantar, a la gente le va a encantar.