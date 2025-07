Idris Elba: “Tenía muchas ganas de volver a trabajar con John Cena”

La comedia de acción Jefes de Estado, el primer ministro del Reino Unido, Sam Clarke (Idris Elba), y el presidente de EE. UU., Will Derringer (John Cena), tienen una rivalidad pública y poco amistosa que pone en peligro la “relación especial” entre sus países. Pero cuando se convierten en el objetivo de un poderoso y despiadado enemigo extranjero, que resulta ser más que un rival para las fuerzas de seguridad de los dos líderes, se ven obligados a confiar en las únicas dos personas en las que pueden confiar: ellos mismos. La película ya está disponble en Prime Video y Elba le conto a Hoy detalles de la propuesta.

—¿Por qué aceptaste este papel?

—En primer lugar, tenía muchas ganas de volver a trabajar con John Cena, ya que tuvimos una gran química en Escuadrón Suicida y, de hecho, nos pusimos en contacto. Eso de “volvamos a trabajar juntos” es algo que los actores siempre dicen, pero que nunca hacen. Además, me encanta nuestro director Ilya, después de ver su trabajo en Nobody y Hardcore Henry, sabía que aportaría algo realmente original a esto. ¿Y sinceramente? Sólo quería divertirme haciendo comedia. Salir ahí fuera y hacer el tonto por una vez.

—¿Qué podes contarnos de la película?

—Yo interpreto a Sam Clarke, el primer ministro del Reino Unido, y John Cena es Will Derringer, el presidente de EE. UU. Y realmente no nos llevamos bien. Nuestros países mantienen una tensa relación cuando nos encontramos en una rueda de prensa. De repente, nos secuestran y tenemos que trabajar juntos para sobrevivir. La aventura nos lleva alrededor del mundo, y recibimos ayuda de Priyanka Chopra Jonas que interpreta a alguien con quien tengo cierta historia, no diré demasiado al respecto - y el personaje de Jack Quaid, que nos ayuda a ponernos a salvo. Básicamente se trata de estos dos líderes rivales que tienen que dejar a un lado sus diferencias y formar equipo para salir airosos de esta salvaje situación.

—¿Qué te atrae de este género de acción y comedia?

—Este género nos ha dado algunos de los mejores momentos del cine a lo largo de décadas. Ya sabes, cuando agarras a estos grandes personajes y los metes en situaciones salvajes, es puro escapismo. Un segundo te estás riendo, el siguiente estás en el borde de tu asiento. Jefes de Estado es en realidad nuestra carta de amor a esos clásicos de los 90 como Arma Mortal y Un detective suelto en Beverly Hills, gran acción, grandes personajes. Eso es lo que me entusiasmó.

—Lo que los convierte en un clásico por tan extraña pareja, es decir, sus personajes no podrían ser más diferentes ¿o podrían?

—Estamos totalmente de acuerdo de jugar con ese clásico hombre recto / hombre divertido clásico. Mi personaje, Sam Clarke, es este gruñón, experimentado primer ministro con esta política nube de lluvia que pesa sobre él. Mientras tanto, el personaje de John es como “¡Hey, no se preocupe, yo soy el presidente de Estados Unidos!”. Estos chicos ni siquiera podían pedir el almuerzo juntos. Empezas la película pensando, “estos dos absolutamente se odian”, pero donde su relación termina y se vuelve realmente conmovedora.