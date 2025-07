Come from away volvió a Buenos Aires

El elogiado y premiado musical de Broadway Come from away, producido y dirigido por Carla Calabrese y que reúne a un dream team de más de 30 artistas argentinos en su equipo creativo volvió a representarse los días viernes, sábados y domingos en el histórico teatro Maipo de Buenos Aires, luego del suceso que vivieron en España. Come from away tiene un importante equipo de artistas y directores argentinos liderados por Carla Calabrese como productora y directora general de un elenco conformado por 15 actores que cantan y bailan acompañados por una banda de músicos en vivo, entre los que se destacan los nombres de: Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi, y se suma al elenco la premiada actriz y cantante argentina Lucila Gandolfo. El musical es un auténtico suceso teatral musical para la Argentina ya que desde el año 2022 se representa ininterrumpidamente en el Teatro Maipo.