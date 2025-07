Rob LaDuca y Kim Duran revelan detalles de La casa de Mickey Mouse+

Ya puede verse en Disney+ los nuevos episodios de La casa de Mickey Mouse+, creada por Rob LaDuca y con la participación, en esta nueva entrega, de la coproductora y story editor Kim Duran. Con ellos hablamos para saber más detalles del show.

—¿Cómo se sienten con el lanzamiento mundial de la serie de televisión?

—Rob LaDuca: Estamos deseando que llegue, la estrenamos a nivel mundial hace 20 años, cuando se emitió por primera vez. Así que es como revivir mi vida 20 años después. Pero, bueno, es muy emocionante.

—Kim Duran: Estoy encantada. No escribí para la serie original. He escrito para otras series de Mickey y, cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar en Clubhouse, no lo dudé ni un segundo. Creo que es un programa increíble, por cómo está pensado para el mundo preescolar y, bueno, me encantan estos personajes desde hace 10 años, que es cuando empecé a trabajar escribiendo en varios proyectos y programas de Mickey, y no podría gustarme más.

—RL: Kim y yo trabajamos juntos en otros shows, así que ambos llevamos mucho tiempo trabajando con Mickey.

—Hace 20 años el mundo era completamente diferente en cuanto a la oferta de programas de televisión infantiles. Me gustaría saber ¿cuál es el mayor reto de este año o del desarrollo de esta nueva temporada y programa de televisión?

—RL: Bueno, es una continuación del programa original. No hemos cambiado mucho. Añadimos cosas nuevas, y el mayor reto para mí como productor fue la animación. Hace 20 años, hacer animación por ordenador para televisión era algo muy diferente, era un proceso caro y no estaba realmente pensado para la televisión. Era tan caro que lo reservaban para largometrajes. Pero ahora los programas son más fáciles de manejar y, en cuanto a la historia, los personajes se mantienen igual, ya sabes, todos estos años. Esa fue la reintroducción de Mickey hace 20 años en el programa para la audiencia televisiva. Así que ahora, 20 años después, los niños han crecido con él.

—KD: Bueno, el único reto al que nos enfrentamos es que Mickey lleva cien años entre nosotros, por lo que ha habido variaciones en todo tipo de historias que puedas imaginar. Pero lo bueno de estos personajes es que siempre hay un nuevo lugar al que llevar la historia en una nueva dirección o, en lugar de que Daisy sea la protagonista de este episodio, quizá Minnie podría vivir esta aventura y, ya sabes, hay un reto ahí, pero se supera fácilmente porque aún quedan muchas historias por contar sobre estos personajes y Mickey's Clubhouse y ahora quizá Minnie podría vivir esta aventura y, ya sabes, hay un reto ahí, pero se supera fácilmente porque aún quedan muchas historias por contar sobre estos personajes y Mickey's Clubhouse y ahora quizá Minnie podría vivir esta aventura y, ya sabes, hay un reto ahí, pero se supera fácilmente porque aún quedan muchas historias por contar sobre estos personajes y Mickey y ahora, en esta serie, todos van a tener su propio Clubhouse, así que tenemos estos nuevos y increíbles decorados con los que trabajar y, bueno, tenemos muchas cosas nuevas que ayudan a impulsar las historias.