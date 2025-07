Iván Fund presenta El mensaje

Ganadora del Premio del jurado del último Festival de Berlín, El mensaje de Iván Fund ya puede verse en cines. Hablamos con Fund para saber más del proyecto.

—¿Cómo vivís que finalmente se pueda mostrar acá en este contexto, la mostraste por muchos lugares también en Argentina, pero digo finalmente que tenga su estreno?

—Estamos súper contentos, yo estaba muy ansioso desde febrero, que quería tratar de que podamos mostrarla acá, compartirla con los amigos y en el barrio con la gente. Así que súper contentos, entusiasmados, ilusionados también y ojalá que eso pase, tratando de organizarnos para poder acompañar la película, ir a las proyecciones también, estar así poniéndole el cuerpo, ojalá que pueda haber mucha gente.

—¿Desde un primer momento tenías a Mara Bestelli y Marcelo Subiotto pensados como protagonistas?

—Sí, para mí es difícil precisar un origen concreto, siempre son muchas cosas que uno va como arrastrando, pero creo que tenía que ver con que quería contar una historia sobre la relación madre-hija, sobre ese vínculo que me parecía tan rico y complejo, y no sé, en algún momento también me gustaba, sabía que quería hacer una road movie o alguna especie de road movie y empezaba como a tener esta idea de un personaje que tenga un don o alguna especie de talento particular, pero que ese talento en el contexto en el que se encontraba le alcanzaba para llegar al fin del mes. Entonces había algo como que esta cosa que mezclé lo trascendental con lo mundano, había algo que para mí ahí y después sí, con Mara y con Marcelo estuvieron siempre, yo los conozco y siempre estoy tratando de ver la manera de que podamos volver a coincidir y hacer algo juntos porque somos muy amigos, somos familia y nos encanta laburar juntos. Siento que siempre nos quedamos con ganas de más, viste, y que cada vez también vamos afinando la maquinaria.