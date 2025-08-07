Cara Carmina: “Es una historia llena de magia y de coincidencias”

Hola Frida llega hoy a los cines argentinos convirtiéndose en la primera película animada sobre la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. Dirigida por Karine Vézina y André Kadi, está basada en los libros infantiles de Sophie Faucher e ilustrados por la reconocida artista Cara Carmina, con quien hablamos en exclusiva para Argentina.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a la ilustración?

—¡Ay, qué linda pregunta! Mira, a mi me gusta dibujar desde que tengo tres, cuatro años. Mi madre nos llenó nuestro cuarto de libros infantiles, yo pasaba horas antes de saber leer, viendo esas imágenes con cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, de los clásicos, y entonces siempre dibujé, siempre dije, quiero ser artista, pero el punto en mi vida donde encontré qué es lo que exactamente yo quería hacer, es cuando abandono la universidad en México, porque mi maestro de dibujo me reprobó, me dijo que yo no sabía dibujar, y entonces, sí, es una historia que siempre cuento, y me voy a Nueva York a trabajar de niñera, a cuidar niños, por un año, lo que decidía que iba a hacer con mi vida, y ahí, como trabajaba con familias de mucho dinero, ellos tenían muchos libros, y entonces yo tenía que leerles esos libros a los chiquitos antes de dormir, y encontré este mundo fabuloso de la ilustración infantil que yo no conocía, y ahí me enamoré, y dije, es lo que yo quiero hacer, y así es como descubrí, yo tenía 20 años.

—¿Y cómo fueron los primeros pasos? Porque ahí tenías todo el background, las ganas de dibujar, pero ¿cómo fue conectarse con editoriales?

—Fue difícil, me tomó casi 10, 15 años hacerlo, ¿sabés? Yo, en Nueva York, cuando vivía ahí, intenté, mandé varias propuestas de libros a varias editoriales, todas me dijeron que no, pasaron años, y la vida me trajo a Montreal, sin saber yo que en Montreal, en Quebec, se hacen muchos libros infantiles, hay más de 80 editoriales de literatura infantil, se consume mucho la literatura infantil, y es uno de los países que produce más literatura infantil. Entonces, llego, y me encuentro en un lugar donde justamente existe lo que yo quiero hacer, y fueron coincidencias, yo trabajé con mi ilustración durante mucho tiempo vendiendo tarjetas, haciendo muñecas, haciendo mercancía, como ropa y esto, como ilustrador, tratando de sobrevivir como ilustradora, y Sophie Fauché, que es la ilustradora de este libro, que es el que inspira la película, me encuentra en un mercado con mis muñecas de Frida, y ella tenía la idea, ama a Frida, hacía en teatro un monólogo de Frida Kahlo, entonces tenía esa idea ya de hacer un libro para niños, y cuando vio mi trabajo, me dijo, yo quiero que tú ilustres mi trabajo. Y dos años después, se cumplió este deseo, y conseguimos una editorial que nos publicó el libro que inspira la película. Es una historia llena de magia, y de coincidencias y del destino, también como Frida.