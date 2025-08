Carmen Villalobos: “Para mí, el ego está completamente a un lado, nunca me ha importado”

En exclusiva para Argentina y a través de Telemundo Internacional, con nuevos episodios de lunes a viernes, y domingos en simultáneo con su transmisión a Estados Unidos, llega la cuarta temporada de Top Chef VIP, el reality gastronómico más famoso de la televisión. Conducido por Carmen Villalobos, 20 estrellas pondrán a prueba sus habilidades culinarias y se enfrentarán a los retos gastronómicos más exigentes para demostrar su talento y que tienen lo necesario para ganar el título de Top Chef y el premio de US$ 200.000 dólares. Para saber más detalles de la propuesta hablamos en exclusiva con Villalobos.

—Hablamos cuando fue la primera temporada y había mucha incertidumbre de todo lo que iba a pasar con este programa, pero bueno, acá estás de nuevo, al frente, cada vez más involucrada, contame un poco: ¿cómo estás viviendo este paso tuyo por este programa?

—La primera temporada era muy incierta, era pues la primera temporada que hacíamos Top Chef VIP, había muchos nervios, mucha ansiedad, también, pues uno no sabe cómo el público va a recibir, de qué manera también se va a involucrar, si a la gente le gusta, no, pero todo ha sido tan positivo, tan maravilloso, tan espectacular, que aquí ya estamos haciendo la cuarta temporada, yo creo que eso habla de lo bien que nos ha ido, de lo bonito que es el reality, y de lo mucho que además, personalmente, lo disfruto.

—¿Cómo es para vos entrar y salir todo el tiempo de estos dos universos, el de la actuación y la conducción que lo haces también de manera perfecta?

—Te voy a ser muy honesta, desde que arranqué a hacer Top Chef hace dos años ya, también quería darme tiempo para mí, tener un poquito más de tiempo para mis cosas, y desde que estoy haciendo Top Chef VIP, había tenido la actuación a un lado, ya este año, regreso, suena como un poquito loco, pero sí, realmente es como regreso a la actuación con una serie de la mano de Netflix, La Huésped, un thriller de suspenso. Yo espero que Top Chef VIP también me dé la oportunidad de poder vivir este regreso a la actuación, porque, honestamente, es una historia tan maravillosa, que desde que la leí, hice casting, fue como yo quiero este personaje. No quiero otro personaje, a mí no me ofrezcan otro personaje, yo quiero este, y me gané el casting, hicimos la serie, y ya este año la vamos la vamos a estrenar después de un año, yo la hice el año pasado, en el dos mil veinticuatro, y ya este año va a haber la luz.

—Sos una estrella consagrada, ¿no tenés prurito a la hora de hacer casting? ¿Vas igual?

—Yo no tengo problemas de ese tipo, para mí, el ego está completamente a un lado, nunca me ha importado, tengo la carrera que tengo, y yo, al contrario, o sea, a mí me quieren hacer casting, yo hago el casting, nunca he tenido como eso de, es que yo ya soy Carmen Villalobos, y a mí me tienen que ofrecer, me llegan muchas cosas así, no te voy a decir, me dicen, Carmencita, te queremos ofrecer este personaje, queremos que hagas esto, pero en otros momentos también me quieren ver en casting, y yo me muevo sin ningún problema, yo no tengo ese rollo con el ego.

—¿Por qué hay que ver esta nueva temporada de Top Chef?

—Sí en todas las temporadas siempre ha existido drama, esta temporada creo que es la reina de todos los dramas, de todas las tensiones, de mucho amor, de mucho conflicto, obviamente todo esto de la mano, de una cocina maravillosa, de mucho aprendizaje, de chefs maravillosos, de recetas que nos llegan al corazón y se quedan en nuestra memoria. Un reality que de verdad desde la temporada uno la gente ha querido, y aquí estamos haciendo la cuarta.