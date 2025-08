Silvia Villazur: “Me resultó muy divertido ser la mamá de Pilar Gamboa”

El 9 de agosto estrena No hay que llorar, de Tito Cossa, dirigida por Lizardo Laphitz, en donde Silvia Villazur (El Marginal, División Palermo) tiene un rol clave. Con ella hablamos sobre la propuesta que se verá en Nun Teatro Bar (CABA).

—Antes de hablar de la obra y de tus trabajos, ¿cuándo supiste que querías ser actriz?

—Yo quise ser actriz desde muy chica, desde los 8 o 9 años. Mis papás no me dieron mucha bola en ese momento asique esperé hasta los 19 años y ahí fui, busqué, pregunté sin saber mucho para dónde correr. Mi primer maestro fue Néstor Raimondi, él daba clases en la calle Paraná y después se puso al frente del teatro El Vitral que está ubicado en la calle Rodríguez Peña, ahí fue donde estrené ahí mi primera obra en 1983. Después estudié muchos años con Laura Yusem y luego hice seminarios con Cristina Banegas, entre otros docentes. Me formé durante muchos años hasta que mis padres viendo que me apasionaba la actuación me dieron su apoyo con la condición de que estudiara algo más entonces estudié podología aparte de interpretación dramática y luego me dediqué a hacer ambas cosas con mucha pasión, pero desde ya que en primer plano elegí la actuación.

—¿La familia siempre acompañó la decisión?

—Mi familia siempre me apoyó. Hoy ya no están ni mi papá ni mi mamá conmigo, están en otro plano, y los extraño muchísimo en cada uno de los estrenos de las obras en las que participo.

—Fuiste parte de División Palermo en su origen y ahora la serie presenta su temporada 2 ¿Cómo ves el fortalecimiento de este tipo de formatos nuevos para la ficción?

—Me encanta trabajar con los jóvenes porque traen aire nuevo a la escena y eso lo reconfirmé con División Palermo que es una genialidad, una serie que propone un humor exquisito además de muy buenas actuaciones. Si bien mi personaje fue secundario me resultó muy divertido ser la mamá de Pilar Gamboa y la escena era muy divertida porque como regalo de cumple le dábamos una silla de ruedas con motor y fue todo desopilante. Hoy las plataformas son una nueva vidriera nuevas ficciones y creadores/as. Me encanta que División Palermo esté en su segunda temporada y además que sea un éxito y ojalá que vengan muchas temporadas más. Las plataformas son hoy un espacio potente para la ficción y por suerte abren un espacio para propuestas como la de Santi Korovsky que es un verdadero hallazgo.

—¿Qué encontrás en el teatro que tal vez no esté en el audiovisual?

—Yo amo al teatro y lo disfruto muchísimo. Es mi primer amor y lo audiovisual lo fui aprendiendo en el hacer de las distintas series y películas en las que vengo trabajando. En el formato audiovisual sobre todo fui aprendiendo a tener mucha paciencia, las esperas a veces son muy largas y a ir perdiendo el miedo a las cámaras y a todo el equipo enorme que trabaja atrás que es un mundo. Son universos muy hermosos, tanto el teatral como el audiovisual y bien diferentes. Yo disfruto mucho del teatro, el estar ahí y toda esa energía que recibís en simultáneo del público presente. Los dos mundos son bien distintos, el cine también me encanta sobre todo cuando ves la obra terminada.