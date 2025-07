Eugenio Derbez: “Se me hace increíble que compartiendo el mismo idioma, no compartamos el mismo cine”

Eugenio Derbez es una de las estrellas del cine internacional gracias a su permanente refuerzo de la importancia de ser fiel a la identidad e idiosincrasia de cada uno. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Derbez en la red carpet de los Premios Platino en Madrid para saber detalles de su trabajo.

—Estamos en los Premios Platino, que representan a Iberoamérica y a los latinos. Y vos hiciste mucho para que la comunidad latina, la representación, no el estereotipo, esté en las pantallas. ¿Cómo te sentís vos de ser parte de esta fiesta, pero también saber que sos un embajador de los latinos?

—Bueno, desde que me contaron de qué iban a tratar los Platino, yo estoy desde la primera edición, que fue en Panamá, desde ahí fue parte de los latinos, me tocó conducir, en esa ocasión, parte del evento, y luego dos ocasiones más el evento completo. Y lo que más me gustó fue el tratar, cómo los Premios Platino tratan de conectar a todos los países de Iberoamérica para que veamos nuestro propio cine. Se me hace increíble que compartiendo el mismo idioma, no compartamos el mismo cine. Yo siempre decía, ¿pero por qué no puedo ver una película de España, o de Argentina, o de Ecuador, o de Chile? Y, en cambio, lo único que consumimos es películas de Hollywood, en inglés. ¿Cómo es posible que prefiramos ver cine en otro idioma que en nuestro propio idioma? Entonces, gracias a los Platino, ahora ya se ha ido rompiendo, y gracias a las plataformas también, que ya ahorita tenemos un poquito más de acceso a ver una plataforma, no sé, la Casa de Papel, o El Juego del Calamar, y poder ver cine o series de otros países. Pero los Platino han sido parte fundamental.

—Aislin, tu hija, va a conducir los Platino por primera vez, y está muy asustada, lo dijo en las redes...

—Sí hablé recién, le dije, relájate, por favor.

—¿Cómo estás viviendo también que ella esté conduciendo esta gala?

—Ella se pone nerviosa porque es muy profesional, pero lo hace estupendamente bien, y yo feliz, y a mí ya me tocó conducir los Platino en dos ocasiones, y me preguntó, papá, ¿qué hago? Le digo, pues, relájate, lo que tienes que hacer es pasártela bien en el escenario, y la gente, en cuanto te ves relajada, la gente te va a querer, y si te equivocas, te equivocaste, no pasa nada, lo haces sobre y se acabó. Pero lo va a hacer muy bien, es una gran profesional.

—¿Cuándo venís a Argentina a hacer algo?

—Me encantaría.

—Por favor.

—Tengo unas ganas, porque soy fan, fan de muchos comediantes, pero en especial de Ricardo Darín, de Guillermo Francella, me encantaría algún día hacer algún proyecto con ellos, con Adrián Suar, con, no sé, hay tantos que admiro en Argentina que me encantaría poder trabajar por allá algún día.