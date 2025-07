Esther McGregor: “Me siento muy afortunada de estar rodeada de mujeres tan fuertes y poderosas”

Ya puede verse en Prime Video el thriller de misterio basado en la exitosa novela de E. Lockhart, Éramos mentirosos, que sigue a Cadence Sinclair Eastman y su círculo íntimo de amigos, apodados “Los Mentirosos”, durante sus escapadas de verano en la isla privada de su abuelo en Nueva Inglaterra. En ella Esther McGregor encarna a Mirren Sinclair Sheffield y le contó a Hoy detalles de la propuesta.

—¿Cómo es Mirren como persona?

—Mirren es muy divertida, y encuentro mucho de mí misma en ella, especialmente a esa edad. Hay mucho de inseguridad incrustada, creo, con su relación con su madre y esta idea de perfeccionismo. Ella sólo ha aprendido a luchar por el perfeccionismo, pero es imposible que los seres humanos sean perfectos, así que lucha con eso. Es una persona que trata las cosas de forma más privada que yo, pero quiere descubrir quién ella es. Y creo que está un poco perdida con eso.

—¿Quiénes son los mentirosos? ¿Podes describir cómo se conocen entre ellas y su dinámica?

—Las Mentirosas son familia. Son familia y mejores amigos, además de Gat que es familia también, pero no de sangre. Son mejores amigos que pueden confiar el uno en el otro en un ambiente seguro. En divertirse y probar un poco los límites. Un poco. Nos apoyamos mucho el uno en el otro y confiamos en los demás. Somos como almas gemelas en ese sentido; todos nos entendemos a un nivel diferente. Pasan muchas cosas entre nosotros en la serie, pero creo que la base es amistad, pero verdadera, verdadera, verdadera amistad. Es una dinámica divertida e interesante.

—¿Qué te atrajo de este papel?

—Me gustaba Mirren. Muchas de mis batallas a esa edad eran similares. Yo también soy artista, e intentar ser perfecta también es algo que era alcanzable durante mucho tiempo. Y ella tiene esta vulnerabilidad a ella que no creo que todos los Sinclairs tengan. Como artista, se siente todo. Creo que ella era realmente dulce, inocente versión de mí que terminé enamorándome de ella.

—¿Cómo es la relación de Mirren con su madre?

—Es complicada, como todas las relaciones madre-hija. Y específicamente con Bess y Mirren, por desgracia, hay muchas cosas que no se dicen, lo que dificulta la cantidad de amor y profundidad que se puede compartir entre ellas. Creo que tengo una idea de mi madre que es como si la mayoría de los niños tuvieran versiones perfectas de sus padres, o versiones divinas de sus padres, en las que uno no puede hacer nada malo. No estoy segura de que esa sea su opinión. Mirren fue educada para ser correcta y perfecta, y presentable, y el pelo bien peinado y la ropa bien puesta, y no mancharse los zapatos de barro, ese tipo de cosas. Por mucho que eso me impulsara a perseguir esa perfección, también termina siendo un desdén entre nosotros porque no puedo conseguirlo, porque no soy yo.

—¿Podes hablar de las mujeres de esta producción y de lo que significó para vos como actor?

—Dios mío. He tenido muy buena suerte con eso. Sólo he trabajado con unos pocos directores hombres, y también eran fenomenales. Pero este equipo y esta energía te refuerzan, y te sientes segura y escuchada. Y si el top no me queda bien, puedo decir Escucha, no me gusta cómo me queda en las tetas. Te sientes apoyada como mujer, y eso es algo muy nuevo en el plató últimamente. Me siento muy afortunada de estar rodeada de mujeres tan fuertes y poderosas, porque eso me ayuda. Me he sentido inspirada dentro y fuera de la cámara a lo largo de este proyecto. Y es algo especial.