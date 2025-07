Macarena Gómez: “Yo rodé en Argentina y conocí a mi marido”

Macarena Gómez paso por la Red Carpet de los Premios Platino y tuvimos la oportunidad de hablar con ella para saber más de sus proyectos y del recuerdo de su paso por Argentina.

—Te hemos visto en tantas películas. Yo te quiero preguntar, ¿qué género te gusta más? ¿Terror, comedia, todo?

—Eso es como si me preguntas, ¿qué quieres más, papá o mamá? Depende, cuando estoy haciendo mucho terror, me apetece hacer comedia. Si llevo mucho tiempo haciendo la que se avecina, quiero que me salga una peli de terror, pero disfruto mucho las dos.

—Bueno, y elegís mucho tus papeles, digo, tu carrera, si uno revisa para atrás, tienen como un hilo conductor. Papeles un poco como de persona que no está...

—¿Papel?

—Es roles para nosotros.

—Ah, pero a mí no me importa ser secundaria, ¿eh? En absoluto, ¿no? A lo mejor es que a ti te llegan aquellos los que soy protagonista, pero... No, no llega a todo. No, no, yo hago de todo. Y con directores ya muy reputados y reconocidos, directores noveles, o sea, no, hago de todo. Hago de todo. Lo que pasa es que normalmente me ofrecen, o terror, rara vez me ofrecen un drama social y siempre me ofrecen terror o comedia. Papel es así, una que está un poquito así loca siempre, ¿no? Como que no está muy en sus cabales.

—Bueno, vamos a tirar entonces al universo de que empiecen a llegar dramas sociales y a contar historias. Macarena quiere contar historias de la vida cotidiana. Basta de terror, basta de comedia, por ahora, para ser como un paréntesis.

—Ojalá me lo ofrezcan, es que nunca me lo ofrecen, es que nunca me lo ofrecen.

—¿Has ido a Argentina?

—Sí. Sí, yo rodé en Argentina y conocí a mi marido hace 15, 16 años, una película que se llama Carne de Neón, con actores argentinos.

—Está Luciano Cáceres.

—Luciano Cáceres, ¿quién más estaba? Por favor, qué vergüenza.

—No importa, yo me acuerdo de Luciano, pero bueno, ¿y cómo fue esa experiencia?

—Muy bien, me lo pasé muy bien.

—Bueno, ¿y tenés ganas de volver en algún momento?

—Me gustaría volver a rodar en Argentina, voy mucho a rodar a República Dominicana, pero no te creas, fuera de España, en los países iberoamericanos solo he rodado en Argentina y en Dominicana.

—Bueno, te vamos a llamar de vuelta. Premios Platino, te dicen, vas a estar en la gala y demás, ¿cómo es el preparativo, digo, antes de llegar acá?

—Mira, ya estoy muy acostumbrada a ir a galas, y además en esta ocasión ni entrego premio, ni estoy nominada, ni presento, con lo cual vengo muy relajada, cariño. Hay una diferencia abismal entre saber que sales al escenario y no, así que vengo a pasármelo bien, a atender a medios y a conocer a gente como usted, y a pasármelo bien sobre todo. Sí, para eso estamos, ¿no? ¿Por qué te crees que se crean estos premios también? Para crear... ¿Encuentro? y para que la gente pueda relacionarse.