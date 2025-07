José María Listorti: “Lo mejor que me pasó en la vida es Moni, si estoy donde estoy es gracias a ella”

El Novio de Mamá con José María Listorti, dirigida por Nicolás Silbert y Leandro Mark, que llega este jueves a las salas de todo el país, marca el regreso del actor al cine, y hablamos con él para saber más del proyecto.

—Hiciste películas para toda la familia, pero esta es como más familiar, ¿no? ¿Cuándo te convocan dijiste sí de una?

—Sí, porque cuando me llaman los Bossi, Cabe y Paul, Pampa Films. primera A y encima para Disney, decís, bueno, más alto que esto creo que no hay. Entonces sí, me llamaron en febrero del año pasado, del anterior, y empezamos con ideas, nos juntamos, empezamos a tirar algunas ideas, hubo como siete versiones de guion, pero sí, contento porque es una película muy familiar. Las otras que hice también eran familiares, pero es bien familiar porque cualquiera se va a sentir identificado con los personajes o conoce a alguien que le pasa esto de una persona de 50 años que tiene que ingresar a una familia donde hay adolescentes de un lado o del otro, ¿no? Una mujer que va con un hombre o viceversa, en este caso mi personaje. Y es muy divertido todo lo que pasa, porque obviamente la nena, la adolescente, me odia, cree que voy a ocupar el lugar del papá. Está muy bien, muy bien y aparte es muy emotiva, muy emocionante.

—¿Querés ser el nuevo Santiago Segura? Viste que tiene una carrera en películas familiares.

—Bueno, cuando me convocaron me dijeron que querían ir por ese camino, que Santiago Segura cambió de target después de hacer Torrente, que era un humor muy heavy, muy escatológico y empezó a hacer comedias familiares y lo está haciendo muy bien. Incluso una de las propuestas, cuando nos juntamos, era a lo mejor hacer una remake de alguna de las películas que hizo él. De hecho vi varias, me mandaban los links para ver varias, porque no todas se ven acá.

—Y no te gustó ninguna y fuiste por otro lado.

—No, me encantaron pero prefirieron ellos, fue una decisión de producción, armar un guión nuevo, que ya lo tenían un poco armadito. Obviamente, te repito, era la séptima versión, fue cambiando un montón la película. Y bueno, después de cambiar siete veces, obviamente quedó tan depurada que quedó muy bien.

—Está Bariloche, que es icónico también en tu carrera.

—Para mí sí, y aparte, antes de hacer el che, che, Bariloche, yo fui mucho a Bariloche porque animaba con Diego Pérez las fiestas de Río Estudiantil, que ya no está más. Íbamos todos los sábados durante varios años, íbamos los sábados y volvíamos los domingos, porque teníamos Videomatch. Pero durante mucho tiempo, muchos meses, es más, yo cuando me mudé, cuando compré mi primer departamento, a una de las habitaciones la llamé Río Estudiantil.

—En el último tiempo tu carrera ha dado un cambio, más allá de que estás haciendo radio, pero lo que tiene que ver con el teatro, ahora el cine. ¿Imaginabas esto?

—No, menos a los 52 años. Yo siempre hablaba con Moni (su mujer), que cuando tenía 40 y pico, y cuando ya había dejado de hacer Este es el Show, y dije, uy, ahora se me viene una difícil, porque ya viene otra generación nueva, y cómo me va a costar reinsertarme. Yo tenía ese miedo. Y la verdad que a los 52 años protagonizar una comedia familiar, repito, para Pampa Films, para Disney, la verdad que no lo he soñado. Ni hablar de La Sirenita, lo que está pasando con la obra es genial, bueno, la radio. Tengo, por suerte, muchas propuestas de varias cosas que no me da el tiempo y no tengo la fuerza, pero no me da el espacio físico para hacer. Pero la verdad que estoy muy contento con mi presente ni hablar de familiar. Estoy con una mujer que me banca en todo. Si puedo hacer lo que hago es gracias a Moni, que me cuida, me hace todo. Está siempre ahí. Incluso hasta en pequeños detalles. El sábado tuve tres funciones yo y el domingo, claro, me levanté y teníamos dos. Y la primera función es a las tres, hay que llegar a la una al teatro. Y me despierta con desayuno en la cama. Viste esas cosas de decir, ay, Moni, por favor, no me trates tan bien que me haces sentir mal. Lo mejor que me pasó en la vida es Moni. Es todo. Si estoy donde estoy es gracias a ella, que se hace cargo de la casa, busca a los chicos. Hasta el otro día mi mamá tenía que hacerse unos análisis y la llevó ella.