Marco Antonio Caponi: “Intento enamorarme de los personajes”

Este 2025 es un gran año para Marco Antonio Caponi. A su participación, clave, en Menem, la serie de Prime Video, suma aplausos en La Revista del Cervantes, en donde encarna, de manera sobresaliente, al gran Tato Bores. Hablamos con él sobre su rol en la serie de Ariel Winograd con Leonardo Sbaraglia como Carlos Saúl.

—¿Cómo fue volver a los 90 cada uno?

—Bueno, no sé si volvimos a los 90. Nuestro trabajo siempre es de darle realidad, crear vínculos, tratar de ser lo más verdaderos y realistas dentro de ese contexto, pero al mismo tiempo también era como para mí entrar en esa en esa década, poder visitar lo que yo veía siendo un niño, siendo un adolescente, me resuenan todos los personajes, en todos los personajes que yo conozco, que pasaron al en algún momento por adelante mío, y no me refiero a lo histórico, sino como volvemos a lo mismo, como nosotros, hay que dimensionar a un ser, digo, está más puesto sobre eso. Y bueno con todo lo que tiene esa década.

—La serie habla sobre vínculos, más allá de nuestra historia y el ADN, pero sus personajes ¿hay que juzgarlos?

—Al contrario, yo intento enamorarme, por más que sean así, lo que tengo hay que defenderlo, hay que creer que, porque además, digo, esos personajes están convencidos de que ese es el camino, entonces como bueno, se despiertan pensando en que es esa eso es lo que hay que hacer. La connotación positiva o negativa de esos actos me parece que, no sé cómo nos pasa a nosotros, por más que planifique, estoy totalmente atravesado por el día a día y creo que en ese sentido es interesante ver que también todo lo que uno se imagina está, también son personas comunes y corrientes, esto como “¿me quedan bien las patillas?”, no sé, se vuelve muy cotidiano. Esa es la textura que nosotros tenemos que imprimir. Ese es nuestro juego. Entonces está bueno que eso se pueda habitar o pueda sonar desde ese lugar.

—Una frase de Carlos que tengas ahí presente y que te resonó en el momento de grabar la serie...

—A triunfar me encanta, porque es como a triunfar, a triunfar y es el cohete que pega la vuelta. ¿Viste eso cuando hacen tiran el cohete y explota en la mitad? Creo que hay un montón de frases, pero esa me gusta. Tienen que ver la serie, es divertida la serie, es muy dinámica y es muy tremenda. Es angustiante también que te genere esto pero está bueno también poder reírse un poco de la de la desgracia.