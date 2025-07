Alan Sabbagh: “Fue un proyecto que irradia crítica social pero también mucha felicidad y comedia”

Viudas Negras, de Malena Pichot, que estrena todos los viernes en TNT y MAX episodios y está completa en Flow, tiene a Alan Sabbagh como uno de sus protagonistas. Con él hablamos para saber detalles de su trabajo en la serie.

—¿Cómo fue el detrás de escena? ¿Cómo hicieron para poder filmar?

—Descostillante. Era la verdad ir a trabajar a cagarse de risa. Realmente nos divertimos, yo por lo menos me divertí mucho. ¿Está mal divertirse en el trabajo?

—No, al contrario.

—Y hubo cosas que sumamos. Hay muchos lindos textos. Y hay algunas barbaridades que dijimos que quedaron también, ¿no? Que no estaban. Alguna barbaridad que he dicho quedó en el primer capítulo, hermoso. Yo me digo, ¿por qué quedó? Está buenísimo. Sí, y dije, me parece que me fui al carajo.

—Hay algo de la dupla con Pilar Gamboa, ¿no? Increíble, de por ahí tu personaje de no saber nada o sí saber, no vamos a revelar mucho. Pero contame un poco, ¿cómo fue entrar en el universo de las Viudas Negras?

—Trabajar con Pilar fue magia para mí. En ese momento era una linda apuesta que había hecho Male cuando lo leí. Sabía que estaba Male, el equipo que estaba atrás. Todo eso me parecía muy atractivo. Cuando conocí el elenco, era un sueño de trabajar con todos. Y, bueno, con Pilar hicimos pareja. Nunca habíamos laburado juntos. Y la verdad que nos divertimos mucho. Como les contaba antes, me pasó varias veces. Tuvimos que cortar toma porque nos reíamos. Y a veces trato de caretearla cuando lo estoy haciendo, pero me pasó que no la pudimos sostener. Entonces nos divertimos mucho y creo que quedó una pareja muy divertida. Y los dos nos escondemos cosas, tanto el personaje de ella como el mío. Y después, bueno, hay que ver si la pareja sobrevive a todo eso. Así que, nada, me quedó como una experiencia muy divertida, sobre todo. Eso es lo que rescato de Viudas, que la pasamos muy bien haciéndolo todos, creo. Con todo el equipo. Fue un proyecto que para mí irradia un poquito de crítica social, no sé qué, pero también mucha felicidad y comedia.

—¿Qué te pasa ahora cuando ves estos videos de las Viudas Negras? Porque seguramente habrán visto algo como para estar en contexto, pero esto pasa todos los días.

—Todos los días los vemos. No me parece algo medio liviano y hay todo un trabajo atrás de seguir, de elegir, de ver, de cómo, de cuándo hacer todo.

—¿Qué te pasa cuando te sumas a una producción que tiene esto en particular? Más allá de que tengan todos los beneficios de poder trabajar en un proyecto así...

—Poder trabajar, punto.