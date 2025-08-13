Alan Madanes: “Me siento preparado para poder seguir trabajando y seguir creciendo”

El clásico del teatro argentino Yepeto, de Roberto “Tito” Cossa, vuelve a escena en una puesta íntima, actual y conmovedora, dirigida por Nicolás Cabré, con las actuaciones de Roly Serrano, Alan Madanes y Luisina Arito. La puesta se presenta los miércoles y domingos, a las 20.30, en el Teatro Picadilly (CABA). Hablamos con Madanes para saber más de ésta nueva experiencia teatral y su libro Solo hay espacio para lo inolvidable.

—¿Cómo estás viviendo todo el suceso y manejando la repercusión que está teniendo tu trabajo?

—Y la verdad que este último año fue con mucho movimiento, mucha exposición. Fueron trabajos que se vieron mucho, sobre todo Cuando Frank conoció a Carlitos, después Sandro, Cromañón. Fue justo como se juntó todo. Y también en ambientes y en espacios y en productos artísticos muy diversos, como por un lado en la comedia musical, después la serie de Cromañón. Fueron cosas también como muy diferentes entre sí. Pero las recibo muy bien, se me dio muy bien también el vínculo con las comunidades de esos proyectos. Cuando Frank… hubo gente que la venía a ver hasta diez veces y me hizo conocer un público que quizás a mí no me conocían, y con Cromañón me pasó lo mismo. Así que estoy muy contento y también muy agradecido de un poco también tener los pies sobre la tierra, porque trabajo hace varios años y fue como un construir ciertas cosas, que también estoy agradecido al camino como se fue dando y de que me llegue esto en un momento donde me siento preparado para poder seguir trabajando y seguir creciendo.

—¿Y el salto a Yepeto cómo fue? Porque mencionabas dos espectáculos donde estabas rodeado de mucha gente. Y ahora son tres, el director y nada más.

—Sí, fue muy loco ese salto, porque aparte es un color de actuación que quizás no tocaba hace mucho. Es una obra de texto, teatro clásico argentino, una obra que fue muy notoria en su momento, fue muy exitosa. Y estar al lado de Roly, que es una eminencia, que es un ídolo, que para mí es como un referente, dirigido por Nico, que es otro referente. Primero era como una oportunidad imposible de rechazar, porque es como cuando te invitan a jugar con los mejores, uno empieza también a jugar mejor, entonces era como la posibilidad de entrar en un proyecto que sabía que me iba a permitir crecer mucho y aprender mucho. Lo estoy disfrutando muchísimo, estoy sacándole mucho jugo a la experiencia, estoy disfrutando mucho de estar con Roly, es un duelo actoral donde yo aprendo tanto, tanto. Y también bajar un poco de la energía tan para arriba que tienen esos espectáculos con ensamble, músicos, y estar en un mano a mano, bueno, con Luchi también, se vuelve todo más íntimo, y también el encuentro con el público funciona de esa manera, porque se vuelve más íntimo, hay como otra energía. Es como tocar otra nota dentro del espectro de la actuación, que también tenía ganas de hacer, así, un teatro de texto, así que lo estoy disfrutando.