Charly García ya es Doctor Honoris Causa de la UBA

“Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”. Así y con los dedos en V, Charly García recibió su Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, acompañando por una multitud que colmó el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras (CABA). La distinción fue otorgada por su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional”, reconociendo su trayectoria artística y su compromiso social a través de la música.