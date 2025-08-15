Miranda! suma una nueva fecha en La Plata en el marco de Noches Capitales

Tras agotar su primera función -el 29 de noviembre- Miranda! confirma un nuevo show el 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata. Dos noches consecutivas al aire libre, en un espacio emblemático, que serán parte de la programación especial de Noches Capitales, el ciclo que este año convirtió a La Plata en el punto de encuentro de la música en vivo más importante de la región.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ale Sergi y Juliana Gattas se consolidan como referentes indiscutidos del pop latinoamericano. Su más reciente trabajo, Nuevo Hotel Miranda!, reúne colaboraciones con artistas como Kenia OS, Nicki Nicole, Tini, Fito Páez y Vicentico, reafirmando su vigencia y capacidad de reinventarse.

El público podrá disfrutar de clásicos como Don, Perfecta, Yo te diré y Prisionero, además de las canciones de Nuevo Hotel Miranda!, álbum que reúne colaboraciones de lujo con Kenia OS, Nicki Nicole, Tini, Fito Páez, Vicentico, entre otros.

Dos funciones que prometen convertir el Hipódromo en el epicentro del pop, con la fuerza y frescura que distinguen a Miranda!

Entradas a la venta en Livepass.com.ar. Además, quienes adquieran sus tickets con tarjeta de crédito del Banco Provincia pueden acceder a 4 cuotas sin interés.

Produce: Gonna Go