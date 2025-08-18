Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenaron Homo Argentum

Con una larga carrera en cine y televisión, Mariano Cohn y Gastón Duprat son los directores de Homo Argentum, en donde Guillermo Francella encarna 16 personajes que intentan desentrañar el ADN argentino. Hablamos con la dupla de directores quienes cuentan en exclusiva a Hoy el origen del proyecto.

—¿Cómo fue imaginar cada uno de estos 16 relatos que revelan un poco el ADN argentino?

—Gastón Duprat: Empezamos a escribir sin saber muy bien qué cantidad se necesitaba para conformar un largometraje. La idea era hacer un largometraje compuesto de minipelículas dentro. Llegamos a escribir cerca de 40 y después, al momento de filmar, hubo que achicar porque había muchos que tocaban el mismo tema. Hicimos ese recorte y ese formato de minihistorias dentro de una película, queríamos hacerlo.

—Hace mucho que no se hace esto, además…

—GD: Las referencias que nosotros vimos y nos gustaron mucho fueron las de Los monstruos y Los nuevos monstruos, del cine italiano de los 70, que eran comedias con mucha crítica social, hay en realidad cientos de películas de minihistorias, pero retomamos ese tono sarcástico y de comedia que Guillermo, Mariano y yo queríamos para la película y a la vez reflexivo y también no exento de emotividad.

—¿Cómo fue reencontrarse con Guillermo en un set de cine ahora?

—Mariano Cohn: Esa fue una de las apuestas porque, como te contaba Gastón, estaba elaborar las ideas, elaborar las minipelículas estas que hacen un formato a una película que es atípica, que es no convencional, porque si bien dura 95 minutos, son 16 minipelículas aleatorias de diferente duración, de diferentes tonos, pero lo más desafiante fue proponerle a Guillermo que todas las tenía que interpretar él. Eso tiene un corrimiento de la idea original o de las ideas de películas episódicas, por ejemplo Los monstruos o tantos ejemplos más que hay. En este caso iban a estar todas interpretadas por el mismo actor y hubo que convencerlo, porque cuando le contamos la idea dijo bueno sí yo puedo ejecutar 3, 4 y el resto con otro elenco. Dijimos acá la novedad sería que todas las interpretas vos para ver la calidad actoral y el desempeño de un actor, o sea, a nosotros nos interesaba muchísimo eso, porque si vos te fijas es muy poca la intervención que hay en la caracterización, son simplemente alguna cosa, pero no usamos látex, no lo disfrazamos, justamente porque queríamos que todo recaiga en el trabajo actoral de él y bueno el desafío más grande era ese, porque vos filmabas un día una historia, después volvías a filmar el día siguiente, tenías que cambiar de personaje, había algunos días que se filmaban unas historias, se filmaban dos tres días, otras en una, otra en medio, y era un esfuerzo gigantesco no sólo de actuación sino desde producción y dirección, porque cada una tenía que tener su particularidad, su universo, pero bueno contamos con el más grande porque para mí Guillermo en este tono de esta comedia, la comedia así social que interpela, que te hace debatir, reflexionar, es el número uno, pero no de Argentina sino del mundo.