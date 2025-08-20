entrevista
Grace Van Patten y Giuseppe De Domenico estrenan Amanda Knox: Una historia retorcida
La dupla protagoniza la serie de ficción inspirada en la historia de la joven condenada injustamente por el asesinato de su compañera de cuarto.
Hoy llega a Disney+ Amanda Knox: Una historia retorcida está protagonizada por Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei, que cuenta cómo Knox, condenada por la muerte de Meredith Kercher, logró liberarse. Hablamos con Van Patten y De Domenico para saber más de la serie.
—¿Qué sabían del caso antes de sumarse al proyecto?
—Grace Van Patten: Pensaba que sabía mucho más de lo que realmente sabía. Así que, al investigar para esto, leer los guiones y hablar con Amanda y con todos los involucrados, no podía creer cuánto más había en la historia, especialmente en términos de la investigación y el caso real. Toda esa información era nueva para mí y no podía creerlo. Amanda es productora de la serie y se mostró muy abierta y dispuesta a hablar conmigo. Afortunadamente, pude hacerle todas las preguntas que se me ocurrieron y se mostró muy abierta y vulnerable conmigo durante todo el proceso.
—Giuseppe De Domenico: Yo tenía 14 años cuando ocurrió, porque nací en 1993. No recuerdo mi reacción exacta cuando ocurrió, pero recuerdo a esos dos chicos guapos que aparecían en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, y me preguntaba ¿qué está pasando aquí? Y la gente a mí alrededor estaba muy confundida, porque un día salía una noticia y al día siguiente salía otra totalmente opuesta. Y creo que por eso seguimos hablando de ello. En primer lugar, porque estamos dando a conocer la historia de Amanda al público, y además porque les estamos ofreciendo una perspectiva totalmente nueva sobre el tema.
—Grace, te hemos visto en muchos programas de televisión y películas, pero este es tu primer gran protagónico ¿cómo te sentís?
—Grace Van Patten: Me siento muy orgullosa de formar parte de algo así. Es una historia muy importante y un lado diferente de una historia importante que aún no se ha contado. Y me siento honrada de formar parte de algo así.
—Y en tu caso Giuseppe ¿cómo te sentís con este salto que significa para tu carrera el proyecto?
—GDD: Fue bastante diferente, como puedes imaginar. Fue bastante diferente, porque sin duda hay elementos de crímenes reales en esta serie de televisión, pero el hecho de que esté inspirada en hechos y personas reales y me dio la posibilidad de estudiar de forma tradicional a un personaje que realmente existe, así que vi montones de vídeos, leí sus libros, pero luego me divertí. Artísticamente, divertirme dándole un toque personal y buscando momentos divertidos o, a veces, algunos movimientos extraños del cuerpo. Realmente estaba jugando con la percepción del público sobre su historia. Así que fue interesante y aprendí que, cuando conectas con emociones reales, no hay barreras lingüísticas. Fue muy profundo, muy profundo.