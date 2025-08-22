La resistencia del cine argentino en la era de Tik Tok

Son tiempos complicados para el cine y mientras una película como Homo Argentum divide las aguas de público y crítica, copando todas las salas, es casi seguro que este fin de semana llegue al millón de espectadores con polémica y apoyo en redes por parte del Presidente y sus seguidores, por estos días, y con una propuesta mucho más humilde y ajustada, varias películas llegan a los cines y dos festivales de cine documental continúan buscando espectadores que quieran otra propuesta cinematográfica. Así, hasta el domingo, en la Sala Lugones (CABA) se desarrolla el 25 Doc Buenos Aires, comandado por Carmen Guarini y Roger Koza, con una propuesta robusta de películas y actividades, y estrenos de los nuevos trabajos de Raúl Perrone y Santiago Loza, Sinfonía Remix, y Los días Chinos, respectivamente.

En la apertura, Guarini dijo: “En tiempos en donde las pantallas se multiplican y los discursos se fragmentan el festival mantiene viva su vocación original, ofrecer una experiencia colectiva, reflexiva y comprometida con la verdad del cine”. En la misma línea Marina Pessah de DOCA, que tiene su 16 muestra (hasta el domingo) en varias sedes de la Ciudad de Buenos Aires, mencionó: “Hace más de 16 años que venimos construyendo un espacio desde dónde visibilizar y llevar películas que interpelan el mundo que nos rodea, y en este caso, donde todos los sectores vienen siendo castigados y desfinanciados, es clave que exista una muestra como esta”.

Por su parte Bel Gatti, que estrena en Cine Arte Cacodelphia (CABA) No puedo tener sexo, sumó: “Estoy feliz por el estreno, pero es un momento social, políticamente y culturalmente complicadísimo, no imaginé, pero igual yo nunca pensé nunca nada, porque sino no lo hubiese hecho”. Manuel Salomón, director de Sintió algo verdadero, que llegó este jueves a los cines, cuenta: “Me enfoco en lo que impulsa, y en este caso es la calidad humana y la calidez del grupo con el que hicimos esta película, con ellos empuje todo el camino, y estrenar es celebrar, es una muestra de quienes somos, gente que se sintió tan atravesada por experiencias cinematográficas como espectadores que todos decidimos dedicarnos a esto para intentar replicar esa emoción en nosotros mismos y en otros a quienes pueda llegarles nuestra obra”.

Desde su estreno, Yo y la que fui, de Constanza Niscovolos, un perfil sobre la fotógrafa Adriana Lestido, sigue sumando espectadores, un proyecto que, según su directora “nace de la admiración y la amistad con Adriana, a quien estuve siguiendo durante años hasta que finalmente terminé de darle la forma a la película”. Y por último, Adriana Nartallo, codirectora junto a Daniel Amorín de Crisis, que se estrenó ayer, dijo: “Desde que hicimos la peli nuestra idea era poder presentarla aquí. Ricardo Corradini, un amigo argentino-uruguayo que vive hace años acá y Fernando Muñoz fueron los artífices de esta aventura. Ellos contactaron a Gabriel Guralnik, el director programador del cine Cosmos, y se dio la situación increíble e inesperada para nosotros que, Gabriel, al ver el tráiler, les dijera que Crisis tenía que llegar a la sala, y así fue”.