Marcela Morelo llega con un show único e irrepetible al Teatro Argentino de La Plata

La música argentina tiene en Marcela Morelo a una de sus voces más queridas, una artista que ha sabido conquistar generaciones con su estilo inconfundible, su calidez y esa capacidad de transformar canciones en verdaderos himnos populares. Este viernes 5 de septiembre a las 21 horas, la cantautora se presenta en la prestigiosa Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata con un espectáculo que promete ser especial, emotivo y único, pensado exclusivamente para encontrarse cara a cara con su público.

Luego de un 2024 arrollador, en el que recorrió las principales ciudades del país y culminó con un sold out histórico en el Teatro Gran Rex, Marcela inicia un nuevo capítulo en su carrera. Con una puesta íntima y a la vez vibrante, el show en La Plata no será uno más de su gira, sino una verdadera celebración de su trayectoria y su vigencia artística.

El repertorio combinará los grandes clásicos que forman parte de la memoria colectiva —esas canciones que ya son parte de la vida cotidiana de varias generaciones— con los éxitos más recientes, como “Lo mismo que a mí” junto a The La Planta y La T y la M, que superó los 7.5 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los hits del año. Con su característica fusión de melodías populares, sonidos autóctonos y una voz inconfundible, Morelo volverá a emocionar, a hacer cantar y a crear ese vínculo único que solo se logra en vivo.

La elección del Teatro Argentino no es casual: su imponente Sala Ginastera brinda el marco perfecto para un concierto que invita a disfrutar de la música en toda su dimensión, en un espacio cultural emblemático que potencia la cercanía y la intensidad de cada canción.

Las entradas ya están a la venta a través de Livepass.com.ar., con la posibilidad de abonar en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Un encuentro que promete ser irrepetible, donde la emoción, la música y la historia se funden en una sola noche. Una experiencia para guardar en la memoria, de la mano de una artista que sigue renovando su magia en cada escenario.

Produce: GONNA GO.