Luciano Cáceres: “Es un momento siempre particular estrenar una película en Argentina”

Al éxito de su unipersonal Muerde, que se presentará en Timbre 4 el próximo 7 y 8 de septiembre, y en varias ciudades de Argentina, Luciano Cáceres suma el estreno de Adiós Madrid, de Diego Corsini, película que protagoniza y en la que encarna a un hombre que se conecta consigo mismo en la capital española. Para saber más detalles de la película hablamos con él.

—¿Cómo te sentís que finalmente llega a los cines esta película que hicieron hace tiempo y que el año pasado tuvo proyecciones previas?

—Estoy contento de cerrar el círculo de esta película que se gestó toda en España, y si bien acá se vio en el Festival de Mar del Plata y tuvo su estreno en Madrid en enero, muy lindo, en el Palacio de la Prensa y con toda la movida, con un elenco en donde soy el único argentino y todos los compañeros de allá y con mucha fuerza. Acá me toca estrenarla solito, pero muy contento. Recibimos el premio del público en el Festival de Cine de Madrid, estuvo en La Habana, estuvo en Estados Unidos, estuvo ahora hace poquito en Honduras. Sigue haciendo algunos festivales y ahora es un momento siempre particular, estrenar una película en Argentina, sabiendo que cada vez hay menos público y menos espacio y todo eso, pero contento que se pueda ver. Yo estoy re orgulloso con mi laburo ahí, con el recorrido, con el arco del personaje, poder contar una historia emocional posible y con toda esta experiencia de hacer cine independiente, como hacemos en Argentina, y donde no es tan común allá que es todo más industrial y están ahí en las primeras ligas, haciendo grandes producciones. Y en paralelo también se me dio a conocer y muchos colegas allá me vieron por primera vez. Si bien yo hice participaciones en otras pelis españolas como las dos que hice con Paco Cabezas o Cien Años de Perdón o Corredor Nocturno con Gerardo Guerrero, es la primera española que me tiene como protagonista y bueno, con ganas de mostrarla.

—Sos un actor muy versátil y lo hemos visto, en Muerde, lo que haces es increíble. Pero acá en el cine se te ve también, ¿no? Otro color, un personaje vulnerable, perdido, errático. ¿Cómo fue un poco construirlo?

—Y el arco, un personaje que parece totalmente enojado y antipático de entrada viniendo a hacer un trámite porque estaba muy desconectado y muy cerrado con la idea de reencontrarse con su padre después de estos 35 años de desconexión y con la obligación de una tarea tan dura que es reconectar a tu padre cuando perdiste ese contacto de los 10 años, ¿no? A una ciudad que él no conoce.