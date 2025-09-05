Daniela Seggiaro estrena Senda India

Daniela Seggiario estrena los viernes de septiembre en Malba (CABA) Senda India, tras haber sido parte del 25 DOC Buenos Aires donde además se hizo una retrospectiva de su obra. Sobre el estreno Seggiario comentó en una entrevista con Julia Montesoro: “En las dos primeras películas (Nosilatiaj. La Belleza y Husek) se trabajó con un equipo que fue cada vez más intercultural. Desde allí pensamos en las cuestiones vinculadas a ese desencuentro, a cuáles son los chispazos de posibles encuentros y lo intercultural bilingüe. Senda India retoma esos tópicos, pero desde el ensayo documental, hecho con material generado por la propia comunidad en los años 90. Tanto los elementos de la ficción como el trabajo con el archivo o el archivo hecho desde la propia comunidad son temas que me convocan mucho. El cine me sirve para poder ingresar a profundizar tareas, sospechas y sensaciones que genera ese universo de diversidad cultural que tanto deberíamos apreciar y estar más cerca. Porque allí hay otras ideas del mundo que me parecen muy importantes, muy interesantes y que es fundamental atender para empezar a comprenderlas”.