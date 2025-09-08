Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa estrenan Las hijas

Con dirección de Adrián Suar llega este jueves al Teatro Maipo Las hijas, protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, escrita por Ariadna Asturzzi y que narra el reto al que se enfrentan tres hermanas: una madre con Alzheimer. Hablamos con Díaz, Villamil y Gamboa para saber detalles de la obra.

—¿Cómo fue prepararse para la obra?

—Julieta Díaz: Intenso. Muy intenso y muy hermoso. Ya hace, no sé, casi dos meses que estamos, muy hermoso el equipo de trabajo. No pensé que iba a ser tan intenso, pero muy placentero. Son momentos, estamos por parir, ya después supongo que estaremos un poco más tranquilos. Pero es parte, es parte de la belleza del trabajo estos momentos.

—Soledad Villamil: Coincido, un proceso intenso. La obra es una obra muy actoral, es una obra que en donde estamos las tres, todo lo que dura el espectáculo, estamos arriba del escenario con mucha alternancia de emociones y de situaciones. Y estas tres hermanas que están acá viendo qué van a hacer con esta mamá que empezó a tener Alzheimer. Y donde cada una le pasan cosas muy distintas, pero muy intensas. Porque en cada una se revive el vínculo con la madre y los propios recuerdos. Y lo que hay a futuro, y qué se va a hacer, y los miedos. Entonces es una obra, que si bien tiene mucho humor, pero no es una comedia light, digamos, en las que actoralmente uno puede ir medianamente por la superficie, sino que hay que entrar, hay que entrar en zonas emocionales profundas, de discusiones intensas, también zonas de mucha amorosidad, del vínculo de las hermanas. Es una montaña rusa la obra desde que empieza hasta que termina estamos las tres ahí construyendo eso. Así que todo el proceso de búsqueda y de montaje fue intenso. Y bueno, ahora viene la parte más linda que es ofrecerlo y también nosotras mismas empezar a entender nuevas capas de la obra junto con el público.

—Pilar Gamboa: Sí, bastante parecido. La verdad que fue un proceso muy intenso, pero muy placentero también, sobre todo porque la sensación del encuentro humano, grupal, de gente que quiere trabajar, que no quiere que la cosa le pase por al lado, muy por el contrario, todos con necesidad de profundizar, de entender qué estamos haciendo no, porque eso uno nunca lo entiende tan cerca del hecho en sí, pero entender que nos apasiona actuar. Es lindo encontrarse con gente que le apasiona actuar, con todo lo que eso implica, con Adrián apasionado en la mirada desde afuera, tirando la pelota para adentro para entender también la obra, que en ese sentido estuvo lindo porque como que obvio que siempre decís, bueno, sí hay una jerarquía, si querés el director, pero no tan clara en el sentido de “yo tengo la razón, ustedes”, sino más bien como un trabajo en equipo con un asistente de dirección maravilloso, Juan Doumecq, casi un cirujano de la escena, como acordate esto, lo otro, entonces se armó una banda de gente con ganas de que esto se cuente de la mejor manera posible. Así que un proceso para mí hermoso de trabajar.