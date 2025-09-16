Juan Camilo Cruz: “La historia se volvió gigante en Colombia y en el mundo entero”

Perdidos en el Amazonas, de Juan Camilo Cruz y Chai Vasarhelyi, que ya puede verse en Disney+, cuenta por primera vez, el relato de los cuatro niños que sobrevivieron durante 40 días a un accidente aéreo en el Amazonas tras el fallecimiento de los pilotos y su madre. Hablamos con Cruz para saber más detalles de la película.

—¿Cuándo supiste que querías ser director de cine?

—Bueno, yo creo que fue algo que se fue dando naturalmente en mi vida. Yo, en la universidad, en el colegio quizás no estuve muy expuesto al cine, pero en la universidad estuve muy, muy expuesto al cine. Y yo empecé a estudiar otra cosa que no era cine, yo empecé a estudiar diseño.

—¿A la universidad?

—Sí, fue rarísimo, pero en la universidad estuve muy expuesto al cine, encontré una biblioteca en la universidad que tenía películas en esa época de VHS que no era posible conseguir de ninguna otra manera. Y esa pequeña casita o biblioteca en donde empecé a descubrir el cine, pues de verdad, digámoslo así, fue lo que me hizo enamorarme del cine. Y eventualmente dejé mi carrera y empecé a hacer películas. Pero fue gracias a esa pequeña biblioteca que me abrió el mundo de los grandes cineastas, de las grandes películas, a las cuales yo antes no había tenido acceso, porque tú te sabes que en mi época, por lo menos, no sé si es tu época, pero en mi época no había internet, no era la misma manera de tener acceso al cine. Y esa pequeña biblioteca fue la que me hizo enamorarme del cine.

—¿Qué encontrás en el cine documental que no encontrás en el cine de ficción?

—Mi experiencia de poder estar allí. Yo creo que yo hago el cine documental porque a mí me gusta estar presente en las historias y tener la fortuna de acompañar a gente extraordinaria en momentos extraordinarios de su vida. Y me siento muy privilegiado de poder conocer y de participar de esos momentos. Y de saber que esa persona es que estoy conociendo, y que las emociones que estoy sintiendo y los lugares en donde estoy son reales. Y eso me parece para mí un privilegio de poder hacer y de poder compartir. Pero en principio es algo muy mío. Yo amo a la gente, me encanta poder compartir y soy un gran admirador de las personas. Y creo que eso es lo que me ha llevado a poder disfrutar tanto mi trabajo.

—¿Cómo surgió la idea de este proyecto?

—Bueno, la idea de este proyecto surgió porque en Colombia obviamente fue una noticia gigante. Al principio fue una noticia, digamos, no tan grande, porque era la caída de una avioneta en medio de la selva y las expectativas de vida eran muy pocas, digámoslo así. Pero una vez se entendió que había la posibilidad de que hubiera sobrevivientes y que estos eran unos niños, pues la historia se volvió gigante en Colombia. Se volvió gigante en el mundo entero. A mí obviamente como documentalista me dio mucho interés y a través de una amiga periodista pude empezar. Ya una vez los niños volvieron y la historia como que se finalizó. Pude empezar a conocer personajes de la historia y a través de mi agencia, yo estoy representado por WME, pude entablar conversaciones con Little Monster, que son mis colegas y socios hoy en día, Jimmy y Chai. Y juntos, digamos, que trabajamos a tratar de sacar el proyecto adelante. Pero sí, en términos prácticos fue así.

—¿Cómo fue el proceso de desarrollo para encontrar otras aristas, habiendo justamente tenido tanta repercusión este hecho?

—Pues lo más importante es entender para nosotros, más allá de las aristas, porque creo que todo el mundo entendió rápidamente que habían diferentes personajes como los rescatistas, militares, los indígenas, etc. Pero nosotros lo que buscamos fue preguntarnos primero cuál es el testimonio de los niños realmente y cuál fue la experiencia de ellos, que eso para nosotros fue lo más importante y poder entender esa perspectiva que creo que es lo que nadie de verdad conoce y nadie ha oído hasta ahora y van a tener la oportunidad por primera vez de saber de su propia boca cómo fue esta experiencia. Y por otro lado de preguntarse como colombianos y como personas de por qué estaban estos niños en ese avión, que creo que muy poca gente se hizo esa pregunta, ¿no? Simplemente lo dieron por sentado. Entonces nosotros tratamos de explorar lo que sucedió antes del por qué llegaron los niños en ese avión y un poco después. Entonces creo que eso te permite ampliar la historia de sólo el rescate a cuáles son las razones por las que sucedió la tragedia y de alguna manera a través de eso también entender un poco de lo que está pasando en este país, porque finalmente hay muchas lógicas de lo que sucedió ahí que son finalmente las consecuencias de lo que está sucediendo en este país, de lo que está sucediendo en el Amazonas. Entonces creo que nuestra intención era poder ampliar un poco más allá del rescate mismo, que obviamente es un evento muy especial, pero ampliarlo desde las causas y dentro del evento poder entender cuál es la perspectiva de los niños, que es la que nadie conoce, y exaltar el heroísmo y el poder de su historia, que es lo que creo que todo el mundo va a querer ver.