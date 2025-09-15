Hugo Crexell presenta Ensenada ‘55

Ensenada ‘55 de Hugo Crexell, que llegó a los cines analiza cómo Ensenada se transformó en un campo de batalla y 70 años después, el director reconstruye aquellos días a través del relato de su padre quien participó en el ataque. “Sentí que tenía que cerrar un ciclo. Conocer en profundidad lo que había hecho mi padre en 1955, ubicarlo dentro de una historia más grande, que es la del golpe de Estado contra Perón. Darle una oportunidad a esos relatos que yo escuchaba de chico en la mesa familiar de que se vuelvan sucesos documentados, no sólo anécdotas. Y en un sentido más amplio, para rescatar lo que se quiso borrar de la historia oficial. Es un acto de memoria contra esos olvidos forzados que, en palabras de Rodolfo Walsh, procuran que cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores; la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan”, cuenta a HOY el director sobre la película que ya está en cines.