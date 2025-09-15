Axel Kuschevatzky: “Los premios le sirven a la industria”

Si hay premios, ahí está Axel Kuschevatzky, quien con su experiencia y años de cubrir alfombras rojas de todo el mundo, ofrece su lúcida mirada sobre cada celebración. Con motivo de la 77ª Entrega de los Emmys, que reconocen la excelencia en la programación televisiva, estuvo con el Pre-Show Punto de Encuentro de TNT y HBO Max junto a Lety Sahagún. Hablamos con Kuschevatzky para conocer más de esta Gala.

—¿A quién le sirven estos premios?

—La pregunta en todo caso es a quién le sirven los premios en general. ¿A quién le sirven? Más que nada a la industria, a la industria en términos globales y en términos generales, porque en el mundo contemporáneo las posibilidades que tenés de estar en el ojo de la audiencia son siempre bajas. Hay tantos temas dando vuelta que si vos no generas eventos, la gente habla de otras cosas. Entonces, cuando las plataformas invierten cientos de millones de dólares en las series, en el periodo histórico donde mayor inversión en contenidos de la humanidad, que tenemos memoria, desaparecer del ojo, del ojo de la conversación, del centro de la conversación, es un problema. Cuando cualquier plataforma no tiene contenidos que generan conversación, tiene un problema porque empieza a tener menos suscriptores, por ejemplo. Y si tiene menos suscriptores, tiene menos capacidad para financiar contenidos. Con el cine no es muy diferente. Cuando vos haces una película, te interesa ir a los festivales, te interesan las premiaciones, porque lo que querés es que la película se vea, esté en la conversación y se venda, y sea parte de un ecosistema que necesita tener hitos para seguir llamando la atención. Entonces, a todos los que trabajamos en esto nos sirve. La gente cree que tiene que ver con el prestigio, como diría Emilio Disi, con eso del prestigio, o que te abracen, y no tiene nada que ver con eso. La principal razón por la cual la industria audiovisual abraza los premios y los festivales, es porque es la forma de tener vigencia y de mantener lo que hacemos vivo.

—Y en este caso, ahí revisando un poco los nominados, por ejemplo Adolescencia, ¿se tiende a premiar las series o las producciones que más conversación generaron, yendo un poco a esto que vos decías, o en realidad es aleatorio?

—Es aleatorio, porque uno puede decir, Adolescencia en el momento que salió tuvo una repercusión gigantesca, pero si vos miras las cinco series más nominadas, Adolescencia no está entre las cinco más nominadas. Las cinco más nominadas son Severance, The Studio, White Lotus, The Penguin, y The Last of us, y es muy interesante que vos tenés en esa lista dos series de HBO Max y dos series de Apple, que tienen formas de conectarse con la audiencia muy distintas. Apple produce menos series por año, HBO Max si no es el líder en volumen de producción entre los estudios, está ahí. De hecho, este año Max tiene 142 nominaciones, es un número bestial si lo pensás. Pero tiene que ver un poco con algo que por ahí lo que estamos charlando recien y es, cómo se sofisticó la televisión paga y cómo se sofisticaron las plataformas. Si vos mirás con atención esas cinco series nominadas, todas son series incómodas. Ninguna de esas cinco series registra en un lugar de comodidad.