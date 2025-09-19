Los protagonistas de GEN V revelan sus secretos

Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas y Hamish Linklater son los protagonistas de GEN V, serie de Prime Video, que acaba de estrenar su segunda temporada. Hoy habló con los protagonistas para saber más detalles de esta nueva y apasionante entrega.

—¿Qué significa para ustedes volver a interpretar al personaje y qué es lo que más les gusta de interpretarlo?

—Derek Luh: Creo que es muy divertido volver a meterme en la piel de este personaje en la segunda temporada. Después de haber visto la primera temporada y haber madurado como persona, ahora tengo una perspectiva diferente al volver a interpretar a este personaje. Es muy divertido. Lo que más me gusta es compartirlo con London. Sí, creo que es un personaje único, quizá el más único del género de superhéroes. Y poder compartirlo con London es genial. Es lo que más me gusta.

—Jaz Sinclair: Sí, sin duda es una experiencia única en la vida.

—London Thor: Siempre es genial trabajar con Derek y poder colaborar en este personaje y tener un compañero de equipo. Es muy divertido. Sí.

—Hamish Linklater: Me encanta tener la oportunidad de, digamos, intercambiar opiniones con los demás, con el resto del reparto. Son unos compañeros fantásticos. Y el lenguaje que nos dan los guionistas es estupendo. Me gusta haber podido pasar tiempo con Sean y con casi todos, excepto con Emma. Con ella no tuve nada que ver. Realmente no tenía nada con Emma.

—Sean Patrick Thomas: Creo que lo que más disfruto es que, ya sabes, vivimos en un clima político actual en el que están pasando muchas cosas que no son tan buenas. Y me gusta el hecho de poder formar parte de una historia que se opone a muchas de las cosas que están pasando en el mundo real y que, en cierto modo, utiliza la narración para enviar un mensaje sobre lo mal que pueden ponerse las cosas si no estamos al tanto de todo. Al cien por cien.

—¿Qué escenas les gusta más interpretar de sus personajes?

—Maddie Phillips: Una de mis escenas favoritas es cuando puedo hacer cosas divertidas y graciosas con Derek. No pude hacer mucho con Derek la temporada pasada, así que hacer algunas cosas con él esta temporada, como intentar entrar en la casa de Dean Seifer, fue muy divertido para nosotros. La situación con los gnomos fue muy divertida de vivir. Y sí, me encantó poder hacer un poco el tonto con Derek. Siempre lo pasamos bien, y sí, esa es una de mis escenas favoritas.

—Asa Germann: Creo que mi escena favorita es probablemente la del primer episodio, en la que le doy la mano a Hamish por un segundo, y fue un momento precioso.

—Lizze Broadway: Para mí, cualquier escena que tengo con Sean Patrick Thomas, él es como una leyenda, y me encanta la dinámica entre Polarity y Emma, y para ser sincera, en los primeros episodios, esas escenas, especialmente la escena en la que Emma y Polarity van a ver al Recordador en Amazon Drugs, esa escena se iba a rodar con Chance, así que fue muy, muy especial para mí compartirla con Sean.