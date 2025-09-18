Rachel Lee Goldenberg: “Espero que Match provoque una conversación sobre cómo mejorar la cultura”

Inspirada en la historia real de Whitney Wolfe, Match: La reina de las citas, dirigida por Rachel Lee Goldenberg, y protagonizada por Liy James, cuenta cómo la cofundadora no reconocida de Tinder y fundadora de Bumble, cambió para siempre la manera de vincularse además de vivir una pesadilla dentro de la empresa que impulsó. Hablamos con Lee Goldenberg para saber más detalles de la película que llega hoy a Disney+.

—¿Qué sabías sobre el caso real antes de unirte al proyecto?

—Era una gran responsabilidad abordar la historia de una persona real. Por eso, mi compañera de guion, Beth Barker, y yo hicimos una investigación tan exhaustiva como pudimos. Hay muchísimo material disponible. Están todos los documentos judiciales del caso. Hay un millón de entrevistas y artículos sobre Tinder y Bumble y la tecnología de aquella época. Leímos libros sobre la cultura tecnológica de la época. Por ejemplo, hay un libro estupendo titulado Growtopia, de Emily Chang. Leímos todo lo que pudimos y vimos todo lo que pudimos para tener una base de conocimientos lo más profunda posible y poder dar forma a nuestra historia a partir de ahí.

—¿Y qué sabías del caso antes de eso?

—No sabía casi nada sobre la historia de Whitney. Cuando me propusieron hacer la película, no tenía ni idea de que la mujer que fue fundamental en la creación de Tinder también había creado Bumble. Y que había habido todo este drama. No sabía nada de eso. Así que fue una de esas cosas en las que, una vez que lo sabes, piensas ¿cómo es que esto no es ya una película?. Y luego profundizamos en su historia y en todos los detalles. Sentí que era una historia que tenía que ser contada. Y sentí que entendía muchos aspectos de ella muy profundamente. Por supuesto, es una historia que contamos como una historia de origen.

—¿Cómo combinaste la parte entretenida de la película con el drama que también contiene?

—Para mí, crear el tono de la película consiste realmente en sumergirme en la experiencia de Whitney. Quiero que los espectadores sientan al principio de la película, cuando ella entra en escena, su entusiasmo y su emoción. Y que es apasionada y quizá un poco ingenua. La película tiene un tono alegre, optimista y cómico, en el que vivimos en un espacio más ligero y feliz. Y luego, a medida que su experiencia se vuelve más oscura, sientes que la película empieza a oscurecerse. Sentís la iluminación y la interpretación, por supuesto, y el trabajo de cámara y el diseño de sonido. Todo cambia dentro de ella. Y esa es la idea, que el público intente que la experiencia sea lo más visceral posible para que nos acompañe en el viaje.

—¿Cuál es tu opinión sobre las aplicaciones de citas?

—Soy la peor persona a la que preguntar porque llevo mil años en una relación. Solo la usé, me descargué Bumble para amigos, solo para hacerme una idea de la aplicación, y la verdad es que me pareció bastante increíble para eso. Pero sí, tengo, quiero decir, mi mejor amiga conoció a su marido en Bumble. Tengo muchas amigas a las que les ha ido bien y otras a las que les ha agotado. Así que realmente puede salir bien o mal.