Raúl Castillo, Jamie McShane y Sam Keeley hablan de Task: Unidad Especial

Task: Unidad Especial, de HBO Max, cuenta la historia de un grupo de agentes del FBI intentando resolver un misterio. Hablamos en exclusiva con Raúl Castillo, Jamie McShane y Sam Keeley, parte del proyecto, para saber más.

—¿Habían visto Mare off Easttown y cómo fue para trabajar con Brad Ingelsby?

—Raúl Castillo: Creo que, como mucha gente, Mayor se estrenó durante la pandemia de Covid y muchos de nosotros estábamos confinados en nuestras casas, sin poder conectar con los demás. Y llegó en el momento perfecto, cuando necesitábamos algo a lo que aferrarnos. Me sumergí en la serie y la veía cada semana cuando se estrenaba, y me encantaba. Estaba emocionado por formar parte del mundo de Brad. Y realmente no me decepcionó con los guiones de Task. Es un mundo del que me siento muy orgulloso de formar parte y un reparto del que también me siento muy orgulloso.

—Sam Keeley: Sí, igual que eso, fue como Mare…, siento que rompí muchas barreras en términos de, ya sabes, incluso solo en televisión. Era como un tipo especial de drama. Era lento. Era dramático. Era desgarrador. Lo tenía todo. Y fue fantástico, quiero decir, estar sentado en un plató, bajo el mismo paraguas del trabajo de Brad, fue un honor y una alegría.

—Jamie McShane: Y Mare fue maravilloso. Lo que hace HBO es maravilloso. Y poder formar parte de ese mundo y del próximo proyecto de Brad fue increíble.

—En Task es más importante conocer la profundidad de los personajes que quién lo hizo. Me gustaría saber, como actores, ¿cómo fue mostrar una nueva faceta del papel episodio tras episodio?

—JMS: El guion era tan bueno que te daba mucho con lo que trabajar. Y luego los personajes como Sam eran increíbles, Raúl era increíble, pero yo trabajé principalmente con Sam. Y solo por tener esa confianza, camaradería y dar vida a lo que tienes en tu cabeza con otra persona y lo que ellos tienen en su cabeza con este increíble guion. Fue precioso.

—¿Cuál fue el mayor reto para cada uno al interpretar su personaje en Task?

—SK: Dejar ir las cosas. Dejar ir, ¿sabes a qué me refiero? Y sé que no voy a dar una respuesta típica de actor, como: Oh, ya sabes, utilicé el método o lo que sea, pero si utilizas el método en este tipo de trabajo, que consiste en esforzarte hasta el punto de creer y tener que vender realmente la escena, y vivir el momento, es muy difícil no dejar que eso te siga a casa. Tienes que ser muy consciente de tener un momento en el que puedas limpiar esa energía antes de llevarla de vuelta a tu casa. Y creo que eso fue probablemente lo más importante para mí, porque no tenía escenas en las que estuviera relajado, todas las escenas que hice eran muy intensas y muy oscuras. Así que creo que probablemente el mayor reto para mí fue asegurarme de no dejar que esos demonios volvieran conmigo.

—RC: El mayor reto para mí, sin develar demasiado, fue sentarme en una silla de maquillaje y que me aplicaran efectos especiales durante varias horas. Soy extremadamente claustrofóbico, y eso fue bastante difícil. Algunos de los efectos especiales de maquillaje más intensos que he tenido que hacer, así que fue uno de los más desafiantes. Pero, quiero decir, para ser una serie tan oscura, era una alegría venir a trabajar cada día. Fue increíble formar parte de este equipo. El reparto era muy alegre, lo que dice mucho del grupo de personas que participaron, tanto delante como detrás de la cámara.

—JMS: Creo que simplemente confiar en que las decisiones que tomas como actor se transmiten y creer en eso, en lo que estás haciendo, y simplemente rebotarlo con los otros actores, especialmente en mi caso, Sam. Sí, eso fue todo.

—¿Cómo se sienten con el estreno mundial de Task?

—JMS: Emocionado. Quiero decir, aún no se ha estrenado. Lo hemos visto y creo que es brillante. Quiero decir, formar parte de esta serie como actor es increíble.

—SK: Agradecido. Sí, por supuesto. Es como el síndrome del impostor al verlo, no puedo creer que esto sea real y esté sucediendo. Estoy muy emocionado de que el mundo lo vea. Es muy bueno. Es un nivel superior en términos de drama, actuaciones, producción, guion y dirección. Es fenomenal. El solo hecho de poder ofrecérselo al mundo ahora es muy emocionante.