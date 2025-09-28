Una agenda cultural variada para cerrar el fin de semana en La Plata

La Plata ofrecerá este domingo una amplia agenda de actividades culturales para todos los gustos y edades. Desde la tarde y hasta la noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gratuitas y otras con entradas accesibles en diferentes espacios de la ciudad.

La jornada comenzará a las 14:30 en la Plaza de las Ciencias de la República de los Niños, con un taller de fotografía ecosustentable gratuito, a cargo del colectivo Revelar. Más tarde, a las 16:30 en el Paseo de Compras Meridiano V, la música será protagonista con el recital en vivo de Lu Garrote, quien presentará su repertorio de cumbia.

La ciudad presenta también una nueva edición de Luthería en La Plata, el encuentro dedicado a los instrumentos de autor y sus creadores. La cita de 14 a 20 horas, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas en 51 y 19, con entrada libre y gratuita.

La exposición reúne a destacados artesanos luthiers que presentan sus obras en un salón especialmente preparado, acompañado por una sala de pruebas y un espacio de charlas y conciertos. Las clínicas están a cargo de especialistas y están abiertas tanto a músicos como al público general.

La programación de cine se retomará a las 18:00 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas con la proyección de Adiós Madrid. Paralelamente, en la sala Select del Pasaje Dardo Rocha se exhibirá La llegada del hijo, de Cecilia Atán y Valeria Privato.

El tango solidario tendrá su espacio a las 19:00 en el Centro Cultural Julio López en 137 y 64, donde se presentarán el cantante Lautaro Mazza y el pianista Oscar De Elía. La entrada consistirá en un alimento no perecedero que será destinado a la ONG Noches Solidarias.

La noche continuará con propuestas teatrales y cinematográficas: con la obra Bye Bye que vuelve a escena a las 20:00 en la Sala Armando Discépolo, mientras que el Cine Select proyectará, en simultáneo, Jules et Jim, clásico de François Truffaut.

El cierre llegará a las 20:30 en el Teatro Coliseo Podestá, con la presentación de Elena Roger, una de las voces más destacadas de la escena nacional.