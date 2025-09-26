El Jardín de Infantes N°901 de San Vicente celebró sus 75 años

Nicolás Mantegazza encabezó el acto por el 75° aniversario del Jardín de Infantes N°901 “Merceditas de San Martín” de San Vicente, donde quedó inaugurada la puesta en valor y la refacción integral del edificio.

El evento contó con la participación de la directora de la institución, Marcia Peralta, de la directora provincial de Educación Inicial, Patricia Redondo, autoridades municipales, docentes, familias y estudiantes que compartieron este emotivo momento.

Mantegazza agradeció a toda la comunidad educativa y expresó que “fue una celebración muy especial, que los hizo vivir y vibrar con un momento único”, relatando que “entrar al jardín fue como atravesar un túnel del tiempo que los llevó de regreso a la infancia”, escuchando lo que cada día viven las infancias en la institución.

También compartió su emoción al recorrer el lugar y encontrarse con vecinos cargados de historia que recordaban con orgullo haber sido estudiantes, docentes y directivos de esta comunidad. Destacó que “el Jardín fue el primero de San Vicente y que, durante 75 años, ha marcado historias de vida, formando, enseñando y construyendo ciudadanía”.

Subrayó además que el esfuerzo del equipo de educación “permitió concretar la restauración integral y la creación del museo institucional que atesora recuerdos para que puedan ser disfrutados, compartidos y cuidados, manteniendo viva la memoria colectiva”.

El intendente remarcó que este proyecto pudo hacerse realidad gracias al compromiso conjunto entre el Municipio y la Provincia, señalando que “el equipo de la Provincia de Buenos Aires se hizo eco y escuchó para transformar un sueño en un proyecto, logrando el financiamiento con fondos municipales y provinciales”.

Finalmente, felicitó a toda la comunidad sanvicentina,”a quienes escribieron la historia, a quienes la están escribiendo hoy y a quienes lo harán en el futuro”, reafirmando el compromiso de seguir construyendo ciudadanía en San Vicente.

Un jardín con historia

El Jardín de Infantes N°901 remonta sus inicios a 1948, impulsado por la Fundación “María Eva Duarte de Perón”, siendo uno de los cuatro primeros jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires.

Tras diversas mejoras y refacciones en el edificio, fue inaugurado oficialmente el 17 de julio de 1950 bajo el nombre Jardín 901 “María Eva Duarte de Perón”. Más tarde en el tiempo, en 1965, y por resolución del Honorable Consejo General de Educación, pasó a llamarse Jardín N°901 “Merceditas de San Martín”.

En aquellos años, los niños y niñas asistían con guardapolvos blancos, y el establecimiento estaba equipado con materiales y características propias de la época. Hoy, parte de esa memoria vuelve a cobrar vida con la reinauguración del Museo Institucional “Eva Duarte de Perón”, un espacio que resguarda reliquias y testimonios que forman parte de la historia viva de la institución y de la comunidad de San Vicente.

Durante el acto, se realizó un especial reconocimiento a la docente Marcela Cruz, por su compromiso y por el gran impulso que brindó para la creación del museo, que pone en valor la identidad sanvicentina y el recorrido histórico de la educación local.

Inversión en infraestructura educativa

La puesta en valor de este histórico jardín forma parte de la inversión en infraestructura educativa que el Municipio de San Vicente lleva adelante en conjunto con la Provincia, acompañando y fortaleciendo a cada institución del distrito.

De esta manera, el Jardín de Infantes N°901 celebró sus 75 años renovado, con espacios modernos y un museo institucional que fortalece la memoria colectiva, el patrimonio cultural y la historia educativa, preparado para seguir marcando la vida de generaciones de sanvicentinos y sanvicentinas.