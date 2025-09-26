El puerto egipcio que podría esclarecer el misterio de la tumba de Cleopatra

A unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría, un reciente descubrimiento arqueológico renovó la esperanza de resolver uno de los grandes enigmas del Antiguo Egipto: la ubicación de la tumba de Cleopatra. Un equipo internacional de arqueólogos, dirigido por Kathleen Martínez, identificó los restos de un antiguo puerto sumergido frente a la costa de Taposiris Magna, ciudad fundada por Ptolomeo II entre 280 y 270 a.C.

Este avance, anunciado en septiembre de 2025, podría marcar un punto de inflexión en la búsqueda de la última reina del Egipto ptolemaico, según informó National Geographic. El puerto, localizado aproximadamente a 12 metros bajo las aguas del Mediterráneo, exhibe una estructura monumental compuesta por edificios de piedra que superan los seis metros de altura, columnas, bloques de hormigón, anclas y ánforas correspondientes a la época ptolemaica.

Los análisis realizados por el equipo de Martínez, en colaboración con Robert Ballard del Ocean Exploration Trust y la Administración General de Antigüedades Sumergidas del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, determinaron que la línea costera antigua se hallaba aproximadamente a cuatro kilómetros de la actual, lo que prueba un cambio geográfico drástico en la zona a lo largo de los siglos.