El ICP presenta una clase imperdible sobre memoria, historia y política con Jorge Elbaum y Hernán Brienza

En el marco de su Curso de Formación Política, el Instituto de Capacitación Política (ICP) invita a participar este jueves 25 de septiembre a las 18:00 de una clase que abordará el papel del pasado y de la memoria en las disputas políticas y en la conformación de la identidad colectiva, a cargo de Jorge Elbaum y Hernán Brienza.

Titulado “Memoria, historia y política”, se trata del cuarto encuentro del Módulo 2 de la propuesta formativa, que puede cursarse en la sede del ICP, ubicada en 54 entre 10 y 11 de La Plata, o de manera virtual a través del canal de YouTube @capacitacionicp. Ambas alternativas son gratuitas y requieren inscripción previa en www.icpweb.ar.

Elbaum es sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, además de docente universitario, periodista e investigador. Fue embajador de la Cancillería Argentina ante la International Holocaust Remembrance Alliance, dirigió la Escuela de Defensa Nacional y coordinó el programa PROG.R.ES.AR. También es autor de ensayos sobre política internacional y dicta clases de grado y posgrado en distintas universidades del país.

Brienza es politólogo, periodista, ensayista e historiador. Titular de las cátedras Pensamiento Político Argentino y Latinoamericano I y II en la Universidad Nacional de las Artes, fue titular del ICP hasta 2023 e integró el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego.

Con modalidad presencial en la capital bonaerense y virtual para todo el país, el Curso de Formación Política del ICP reúne a más de 5 mil participantes de 24 provincias argentinas y del exterior, lo que reafirma su carácter federal y su aporte a la consolidación de la democracia a través de un debate plural y respetuoso.

Entre las figuras que componen su cuerpo docente, todas ellas con experiencia en gestión pública y reconocida trayectoria académica, se destacan Axel Kicillof, Julio Alak, Silvina Batakis, Estela Díaz, Ricardo Aronskind, Roberto Salvarezza, Natalia Aruguete, Telma Luzzani y Carlos Raimundi, entre otros.

Las inscripciones permanecen abiertas en www.icpweb.ar. También se pueden realizar consultas por WhatsApp al 221 357-9151, por Instagram en @icp_capacitacionpolitica o por correo electrónico a [email protected].