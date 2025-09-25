Kicillof viajó a Nueva York para homenajear a “Pepe” Mujica

Axel Kicillof viajó a Nueva York para participar de un homenaje al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, en el marco del evento “Democracia Siempre”, que organiza el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York, el Foro de la Iniciativa Mujica y el Remarque Institute. Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, el presidente uruguayo Yamandú Orsi, y los mandatarios Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).

La ceremonia tuvo como objetivo “celebrar su legado y las lecciones que ofrece su lucha por fortalecer las sociedades democráticas, desde Montevideo a Madrid, de Ciudad de México a Manhattan”, además de poner en valor la trayectoria de Mujica, quien pasó de ser prisionero político a convertirse en el 40º presidente de Uruguay.

En ese marco, Kicillof destacó: “Vengo aquí a reivindicar la democracia: a pesar de que se intentó instalar que esta vez el ajuste cruel y despiadado era acompañado por nuestra sociedad, fueron las urnas las que demostraron que los recortes y la quita de derechos no cuentan con apoyo popular en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país”.

“En la Argentina no solo hay graves problemas por la caída de los ingresos, sino que también están en riesgo la división de poderes, el federalismo y la justicia: pedimos de nuevo que cese la injusta condena contra Cristina Fernández de Kirchner”; expresó.

“La democracia implica luchar por la igualdad, por más mejoras en las condiciones de vida y por la soberanía, pero para que esas luchas conduzcan al camino correcto es fundamental acompañarlas, como siempre propuso José Mujica, de una fuerte integración latinoamericana y de la unidad de los pueblos postergados”, sostuvo el Kicillof y concluyó: “Lo mejor que podemos hacer para honrar a ´Pepe´ es seguir militando, resistiendo y luchando. El mejor homenaje que podemos hacerle es saber que nunca se pierde la esperanza”.

El viaje de Kicillof se dio en paralelo con el encuentro entre Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump, en una intención de avanzar con un salvataje del Tesoro de los Estados Unidos al gobierno libertario.