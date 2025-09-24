Nueva caída en las ventas en supermercados y mayoristas

Tras el pésimo año que significó el 2024 en la medición del consumo masivo, con caídas históricas que rozaron el 30%, en 2025 algunas mediciones interanuales iniciaron de manera positiva, ya que la base de comparación es con el año anterior. No obstante, a esta altura del año comenzaron a observarse nuevamente número negativos, incluso frente al año pasado.

En este camino, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó un informe sobre las ventas en supermercados, las cuales decrecieron 2,1% respecto a junio. En tanto, se registró una leve alza del 1% en comparación con el mismo mes del 2024, cuando había caído 12,3%.

Uno de los datos más alarmantes es que sigue elevado el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago: las compras que se efectuaron a través de esta herramienta representó el 43,3% de las ventas totales (el promedio histórico es del 36%). Fue el medio de pago más utilizado. Asimismo, el estudio destacó que el ticket promedio fue de $30.033 pesos.

Otro de los informes que publicó este martes el Indec es sobre las ventas en autoservicios mayoristas durante julio. En este rubro las caídas fueron más pronunciadas: 0,8% respecto a junio, 6,3% en relación al mismo mes del 2025, y 6,5% en el acumulado del 2025 en relación al mismo periodo del año anterior.

En tanto, al igual que en supermercados, la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en este sector al representar el 27,8% de las ventas totales.

Además, el ticket promedio fue de $36.574 pesos, lo que significa una variación del 18,5% con respecto a junio del 2024, la mitad que la inflación acumulada durante el mismo periodo (36,6%).

Por último, el organismo estadístico difundió un estudio sobre las ventas en shoppings y centros de compra durante julio, las cuales descendieron 9,5% en relación con el mismo mes del año pasado. Si se divide por zonas, la disminución escaló al 10,1% en el Gran Buenos Aires, mientras que en el resto del país se registró una baja del 8,6%.

En estos tipos de establecimiento, el ticket promedio por local fue $108.709 pesos (seis meses atrás este guarismo superaba los 140 mil pesos).