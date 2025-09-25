Vecinos de San Carlos podrán acceder a trámites, salud y orientación gratuita

En el marco del programa “Nos vemos en el barrio”, tanto hoy como mañana de 9:00 a 13:30, vecinos de San Carlos podrán acercarse al Club Las Malvinas, ubicado en 140 y 528 para interiorizarse sobre diversas cuestiones.

Allí podrán tramitar DNI y tarjetas SUBE, cortarse el pelo de forma gratuita en el stand de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios y aplicarse vacunas de calendario en la posta de salud.

Asimismo, también tendrán la posibilidad informarse sobre temas vinculados a la violencia por razones de género, inscribirse en el boleto estudiantil, el voluntariado social y la ley ALAS y realizar consultas y trámites ante la Agencia Platense de Recaudación (APR).