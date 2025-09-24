Tren Roca y otras líneas afectadas: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria

La Secretaría de Transporte de la Nación presentó este martes ante la Secretaría de Trabajo un pedido de conciliación obligatoria para frenar la protesta del sindicato de maquinistas La Fraternidad, que desde la madrugada dispuso que las formaciones circulen a 30 kilómetros por hora en todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida sindical, que se implementó sin aviso previo, afectó a más de un millón de pasajeros y provocó fuertes demoras y cancelaciones en los servicios de las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Belgrano Sur y Belgrano Norte.

Desde la cartera de Transporte explicaron que no pudieron activar antes el recurso legal porque el gremio no había anticipado la protesta. Sin embargo, tras las declaraciones públicas de un dirigente de La Fraternidad, se habilitó la presentación formal con el objetivo de normalizar la circulación y evitar que el conflicto continúe perjudicando a los usuarios.