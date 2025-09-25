La NASA anunció la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

La NASA anunció que espera enviar a un grupo de astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna tan pronto como febrero de 2026. La agencia espacial estadounidense se había comprometido previamente a un lanzamiento a más tardar a finales de abril del próximo año, pero afirmó que pretende adelantar la misión. Han pasado 50 años desde que un país realizó una misión lunar tripulada. La NASA enviará a cuatro astronautas para probar sistemas.

La misión Artemis II es el segundo lanzamiento del programa Artemis, cuyo objetivo es el aterrizaje de astronautas en la Luna y, finalmente, establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar. Lakiesha Hawkins, administradora asociada adjunta interina de la NASA, afirmó que sería un momento importante en la exploración espacial humana. "Juntos, tenemos un asiento en primera fila para presenciar la historia", declaró en una conferencia de prensa. "La ventana de lanzamiento podría abrirse el 5 de febrero, pero queremos enfatizar que la seguridad es nuestra máxima prioridad", apuntó.

El director de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, explicó que el potente sistema de cohetes construido para llevar a los astronautas a la Luna, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), estaba prácticamente listo para funcionar.