Por una protesta de maquinistas el Tren Roca circula a 30 km/h

Una mañana con complicaciones para los usuarios del Tren Roca por una protesta del gremio La Fraternidad que está afectando a todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante todo el día, las formaciones que recorren La Plata y Constitución van a estar circulando a 30 kilómetros por hora.

Esto está provocando demoras y se ven modificados los horarios de los servicios en las líneas Roca, San Martín, Mitre, Urquiza, Sarmiento y Belgrano Sur.

Desde La Fraternidad explicaron que la medida busca visibilizar una serie de reclamos como la falta de avances en las negociaciones paritarias, además de carencias en el servicio de la ART, entre otros.